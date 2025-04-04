Агент канадца Ливо опроверг слухи о желании хоккеиста стать депутатом В России

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Канадец Джошуа Ливо, выступающий за уфимский Салават Юлаев, не собирается по окончании спортивной карьеры становиться народным депутатом в России. Об этом заявил спортивный агент Иван Ботев, представляющий интересы игрока.
Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что канадцу настолько нравится в стране, что после того, как повесит коньки на гвоздь, он хочет рассмотреть вариант с депутатством. Если не выйдет, то можно стать хотя бы общественником. Громкую новость о намерениях рекордсмена КХЛ по шайбам, заброшенным в ходе регулярного чемпионата, тут же растиражировали другие СМИ. В разговоре с порталом Metaratings.ru спортивный менеджер назвал эти сведения не соответствующими действительности.
Агент также опроверг слухи о беспорядочной личной жизни хоккеиста, распускаемые недобросовестными журналистами. По его словам, во время паузы на Кубок Первого канала Ливо летал Дубай, чтобы провести время со своими детьми. Представитель игрока не исключил, что они будут судиться со СМИ, «если не удастся договориться». Ботев также добавил, что с этого дня Джошуа прекращает всякое общение с прессой.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего канадского нападающего 62 матча в регулярном чемпионате, в которых он забросил 49 шайб. Таким образом, он побил прежний рекорд по голам, установленный Сергеем Мозякиным (48). В плей-офф Ливо пока не забивал, но в четырёх матчах против «Сибири» на его счету восемь голевых передач. Счёт в серии 2:2.
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«Информация о том, что Ливо собрался стать депутатом — неправда. И я просто не понимаю, как всё это возможно. У Джоша как минимум нет паспорта гражданина Российской Федерации!» — заявил Ботев.
Агент также опроверг слухи о беспорядочной личной жизни хоккеиста, распускаемые недобросовестными журналистами. По его словам, во время паузы на Кубок Первого канала Ливо летал Дубай, чтобы провести время со своими детьми. Представитель игрока не исключил, что они будут судиться со СМИ, «если не удастся договориться». Ботев также добавил, что с этого дня Джошуа прекращает всякое общение с прессой.
В нынешнем сезоне на счету 32-летнего канадского нападающего 62 матча в регулярном чемпионате, в которых он забросил 49 шайб. Таким образом, он побил прежний рекорд по голам, установленный Сергеем Мозякиным (48). В плей-офф Ливо пока не забивал, но в четырёх матчах против «Сибири» на его счету восемь голевых передач. Счёт в серии 2:2.
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Александр Бойцов