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Агент канадца Ливо опроверг слухи о желании хоккеиста стать депутатом В России

Фото: istockphoto/yuran-78

Фото: istockphoto/yuran-78

Канадец Джошуа Ливо, выступающий за уфимский Салават Юлаев, не собирается по окончании спортивной карьеры становиться народным депутатом в России. Об этом заявил спортивный агент Иван Ботев, представляющий интересы игрока.
Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что канадцу настолько нравится в стране, что после того, как повесит коньки на гвоздь, он хочет рассмотреть вариант с депутатством. Если не выйдет, то можно стать хотя бы общественником. Громкую новость о намерениях рекордсмена КХЛ по шайбам, заброшенным в ходе регулярного чемпионата, тут же растиражировали другие СМИ. В разговоре с порталом Metaratings.ru спортивный менеджер назвал эти сведения не соответствующими действительности.

«Информация о том, что Ливо собрался стать депутатом — неправда. И я просто не понимаю, как всё это возможно. У Джоша как минимум нет паспорта гражданина Российской Федерации!» — заявил Ботев.

Агент также опроверг слухи о беспорядочной личной жизни хоккеиста, распускаемые недобросовестными журналистами. По его словам, во время паузы на Кубок Первого канала Ливо летал Дубай, чтобы провести время со своими детьми. Представитель игрока не исключил, что они будут судиться со СМИ, «если не удастся договориться». Ботев также добавил, что с этого дня Джошуа прекращает всякое общение с прессой.

В нынешнем сезоне на счету 32-летнего канадского нападающего 62 матча в регулярном чемпионате, в которых он забросил 49 шайб. Таким образом, он побил прежний рекорд по голам, установленный Сергеем Мозякиным (48). В плей-офф Ливо пока не забивал, но в четырёх матчах против «Сибири» на его счету восемь голевых передач. Счёт в серии 2:2.

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Тольяттинская «Лада» подписала новый контракт с нападающим Юртайкиным
04 апреля 2025, 15:10

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Руководство хоккейного клуба «Лада» (Тольятти) заключило новое соглашение с левым крайним нападающим, двукратным обладателем Кубка Гагарина Данилом Юртайкиным. Контракт рассчитан на один год.
Менеджмент и тренерский штаб приволжского клуба остались довольны игрой форварда, хотя «Лада» и не вышла в плей-офф, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Юртайкин является воспитанником ярославского хоккея. Однако дважды выиграть главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ему удалось уже в составе московского ЦСКА.

Нынешний сезон хоккеист начинал в челябинском «Тракторе», а затем перешёл в «Ладу». В регулярном чемпионате сезона 2024/2025 27-летний Юртайкин провёл 43 матча, в которых забросил девять шайб. Кроме того, на счету нападающего столько же голевых передач.

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Экс-голкипер Тяпушкин не считает «Зенит» безоговорочным фаворитом чемпионата
04 апреля 2025, 13:07

Фото: istockphoto/Andreyuu

«Зенит» из Санкт-Петербурга перестал быть безусловным фаворитом в матчах практически с любым соперником во внутрироссийских турнирах. Сейчас полной уверенности в его победе в чемпионате уже нет.
Такое мнение выразил бывший вратарь ЦСКА, «Спартака», московского «Динамо» и сборной Украины Дмитрий Тяпушкин. В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru он отметил, что на протяжении последних нескольких лет, когда команда из города на Неве встречалась с любым из клубов, входящих в топ-5, все были уверены заранее в победе питерцев. Теперь такой уверенности нет, подчеркнул футболист.

«У "Зенита" есть проблемы, это видно. Семаку есть, что подправить. Сейчас клуб из Петербурга уже не такой безоговорочный фаворит на победу в РПЛ, как раньше», — считает Тяпушкин.

После 22-х туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче петербуржцы сыграют в гостях против столичного «Локомотива». Напомним, «сине-бело-голубые» становились чемпионами страны на протяжении шести победных сезонов.

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«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина
Депутат ГД Журова: Овечкин встанет в один ряд с Харламовым, побив рекорд Гретцки
03 апреля 2025, 23:14

Фото: istockphoto/FotografieLink

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 892-ю шайбу и почти вплотную приблизился к некогда считавшимся «вечным» рекорду великого канадца Уэйна Гретцки.
Левому крайнему нападающему американской команды и сборной России осталось лишь трижды поразить ворота соперников, чтобы навсегда вписать своё имя в историю мирового хоккея. Эту погоню, за которой сейчас следит весь мир, в беседе с «РБ Спорт» прокомментировала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Вся Россия в эти дни болеет за Александра! Овечкин встанет в один ряд с Харламовым, когда побьет рекорд Гретцки! Но он великий не только по той причине, что забросил больше всех шайб. Ведь болельщики запоминают не только голы, но и игру. Тот же Валерий Борисович (Харламов. — Прим. ред.) забил меньше Александра Якушева, но в памяти людей остался величайшим», — сказала спортсменка и парламентарий.

Она пояснила, что сложно сравнивать результаты, когда присутствует эмоциональная и необъективная оценка игроков, особенно если они из разных эпох. Но то, что результаты и игра Овечкина сопоставимы с искромётным зрелищем, которое дарил болельщикам всего мира Валерий Харламов, не вызывает никаких сомнений, заключила Светлана Журова.

Напомним, Валерий Харламов погиб в автомобильной катастрофе 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет. Тренер сборной СССР Виктор Тихонов тогда не включил нападающего в состав на Кубок Канады. Команда улетела за океан без него.

Перед одним из матчей того давнего турнира диктор на английском, а затем и на французском языке объявил о гибели в далёком Советском Союзе звёздного хоккеиста. Тогда весь зал просто встал и замолчал. Пятиминутной тишиной стоящие канадцы, американцы, шведы, финны и прочие отдали дань уважения и памяти великому игроку, который так радовал их своей виртуозной техникой, обводкой, хитрыми передачами и безупречным катанием, хотя и часто оставлял в дураках их соотечественников. Харламов включён в Зал хоккейной славы в Торонто, хотя по понятным причинам никогда не играл в НХЛ.

Поставить Овечкина в один ряд с Валерием Харламовым — большая честь для капитана «Вашингтона», но Александр её заслужил. Точнее, скоро заслужит. Осталось всего три шайбы, которых ждёт Россия и весь мир, причём, кажется, не только хоккейный.

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Экс-директор «Оренбурга» Андреев: «Спартак» не утратил шансы на чемпионство
03 апреля 2025, 22:20

Фото: istockphoto/CreativaImages

Несмотря на потерянные очки в Грозном из-за нулевой ничьей с «Ахматом», московский «Спартак» сохраняет шансы на победу в МИР Российской премьер-лиге (РПЛ. — Прим. ред.). Команда по-прежнему остаётся полноправным участником чемпионской гонки.
Такое мнение в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» выразил бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. Потеря очков всегда неприятна, но подопечным Станковича по силам ликвидировать отставание от лидеров, особенно при том уровне игры, что они показывают, отметил собеседник портала.

«Я удивился, что "Спартак" потерял очки в Грозном, но там всем командам непросто играть. Уверен, шансы на чемпионство они не потеряли, впереди самое интересное. "Спартак" в гонке, и они до конца будут бороться с «Краснодаром» и «Зенитом», — сказал специалист.

Напомним, после 22-х туров «красно-белые» с 44 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, на два балла отставая от идущего вторым «Зенита» из Санкт-Петербурга и на пять от Краснодара. Командам осталось провести по восемь игр, причём основные конкуренты «Спартака» в 24-м туре сыграют между собой, а значит кто-то из них (или оба) неизбежно потеряют очки.

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«Слишком много иностранцев»: Тренер Сергей Силкин не одобряет трансферную политику «Зенита»
Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин: В «Зените» слишком много легионеров
03 апреля 2025, 19:45

Фото: istockphoto/Andreyuu

Во втором тайме матча 22-го тура против казанского «Рубина» в составе клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга среди полевых игроков не было ни одного россиянина, а слоты для игроков-нелегионеров занимали бразилец Дуглас Сантос (российский паспорт) и казах Нуралы Алип, который по футбольным законам у нас в стране легионером не считается.
Данную ситуацию в разговоре с порталом Metaratings.ru прокомментировал бывший защитник, а позже и главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин. Он не стал скрывать, что такое положение вещей в одной из ведущих команд страны его лично не слишком радует.

«Из всех команд иностранцы уехали, а из «Зенита» не уехал никто. Как бы тяжело ни было, зарплаты платятся, условия выполняются. У "Зенита" слишком много легионеров. Я за это тоже переживаю и не очень хорошо к этому отношусь. Легионеры могут любой вопрос "завертеть" в команде», — сказал специалист.

Он отметил, что бразильцы, например, в первый год стараются, играют ярко и показывают максимум из того, на что способны, а потом как-то вянут и затухают. То же самое относится и к сербам, и ко всем, кто приезжает в Россию на заработки, подчеркнул Силкин.

«Мы очень радушно всех принимаем, и они считают, что так будет всегда. Есть «Краснодар», который в этом году уже опережает "Зенит" на три очка. Хотя, несмотря на очевидно непростые времена, питерцы всё равно находятся почти на самом верху таблицы. А командам ещё предстоит очная встреча в Санкт-Петербурге. Всё покажет финиш чемпионата, который, как и в прошлом году, будет очень интересным», — заключил тренер.

Напомним, до 25-й минуты второго тайма игры с Рубином единственным россиянином в составе команды из Петербурга был вратарь Евгений Латышонок. Стоит отметить, что вышедший на замену на 70-й минуте матча игрок сборной России Андрей Мостовой забил четвёртый гол, довершив разгром соперника.

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Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
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