«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина

Во втором тайме матча 22-го тура против казанского «Рубина» в составе клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга среди полевых игроков не было ни одного россиянина, а слоты для игроков-нелегионеров занимали бразилец Дуглас Сантос (российский паспорт) и казах Нуралы Алип, который по футбольным законам у нас в стране легионером не считается.