«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 892-ю шайбу и почти вплотную приблизился к некогда считавшимся «вечным» рекорду великого канадца Уэйна Гретцки.
Левому крайнему нападающему американской команды и сборной России осталось лишь трижды поразить ворота соперников, чтобы навсегда вписать своё имя в историю мирового хоккея. Эту погоню, за которой сейчас следит весь мир, в беседе с «РБ Спорт» прокомментировала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Она пояснила, что сложно сравнивать результаты, когда присутствует эмоциональная и необъективная оценка игроков, особенно если они из разных эпох. Но то, что результаты и игра Овечкина сопоставимы с искромётным зрелищем, которое дарил болельщикам всего мира Валерий Харламов, не вызывает никаких сомнений, заключила Светлана Журова.
Напомним, Валерий Харламов погиб в автомобильной катастрофе 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет. Тренер сборной СССР Виктор Тихонов тогда не включил нападающего в состав на Кубок Канады. Команда улетела за океан без него.
Перед одним из матчей того давнего турнира диктор на английском, а затем и на французском языке объявил о гибели в далёком Советском Союзе звёздного хоккеиста. Тогда весь зал просто встал и замолчал. Пятиминутной тишиной стоящие канадцы, американцы, шведы, финны и прочие отдали дань уважения и памяти великому игроку, который так радовал их своей виртуозной техникой, обводкой, хитрыми передачами и безупречным катанием, хотя и часто оставлял в дураках их соотечественников. Харламов включён в Зал хоккейной славы в Торонто, хотя по понятным причинам никогда не играл в НХЛ.
Поставить Овечкина в один ряд с Валерием Харламовым — большая честь для капитана «Вашингтона», но Александр её заслужил. Точнее, скоро заслужит. Осталось всего три шайбы, которых ждёт Россия и весь мир, причём, кажется, не только хоккейный.
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«Вся Россия в эти дни болеет за Александра! Овечкин встанет в один ряд с Харламовым, когда побьет рекорд Гретцки! Но он великий не только по той причине, что забросил больше всех шайб. Ведь болельщики запоминают не только голы, но и игру. Тот же Валерий Борисович (Харламов. — Прим. ред.) забил меньше Александра Якушева, но в памяти людей остался величайшим», — сказала спортсменка и парламентарий.
Она пояснила, что сложно сравнивать результаты, когда присутствует эмоциональная и необъективная оценка игроков, особенно если они из разных эпох. Но то, что результаты и игра Овечкина сопоставимы с искромётным зрелищем, которое дарил болельщикам всего мира Валерий Харламов, не вызывает никаких сомнений, заключила Светлана Журова.
Напомним, Валерий Харламов погиб в автомобильной катастрофе 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет. Тренер сборной СССР Виктор Тихонов тогда не включил нападающего в состав на Кубок Канады. Команда улетела за океан без него.
Перед одним из матчей того давнего турнира диктор на английском, а затем и на французском языке объявил о гибели в далёком Советском Союзе звёздного хоккеиста. Тогда весь зал просто встал и замолчал. Пятиминутной тишиной стоящие канадцы, американцы, шведы, финны и прочие отдали дань уважения и памяти великому игроку, который так радовал их своей виртуозной техникой, обводкой, хитрыми передачами и безупречным катанием, хотя и часто оставлял в дураках их соотечественников. Харламов включён в Зал хоккейной славы в Торонто, хотя по понятным причинам никогда не играл в НХЛ.
Поставить Овечкина в один ряд с Валерием Харламовым — большая честь для капитана «Вашингтона», но Александр её заслужил. Точнее, скоро заслужит. Осталось всего три шайбы, которых ждёт Россия и весь мир, причём, кажется, не только хоккейный.
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Александр Бойцов