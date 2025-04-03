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«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина

Депутат ГД Журова: Овечкин встанет в один ряд с Харламовым, побив рекорд Гретцки
Фото: istockphoto/FotografieLink

Фото: istockphoto/FotografieLink

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» российский форвард и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 892-ю шайбу и почти вплотную приблизился к некогда считавшимся «вечным» рекорду великого канадца Уэйна Гретцки.
Левому крайнему нападающему американской команды и сборной России осталось лишь трижды поразить ворота соперников, чтобы навсегда вписать своё имя в историю мирового хоккея. Эту погоню, за которой сейчас следит весь мир, в беседе с «РБ Спорт» прокомментировала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Вся Россия в эти дни болеет за Александра! Овечкин встанет в один ряд с Харламовым, когда побьет рекорд Гретцки! Но он великий не только по той причине, что забросил больше всех шайб. Ведь болельщики запоминают не только голы, но и игру. Тот же Валерий Борисович (Харламов. — Прим. ред.) забил меньше Александра Якушева, но в памяти людей остался величайшим», — сказала спортсменка и парламентарий.

Она пояснила, что сложно сравнивать результаты, когда присутствует эмоциональная и необъективная оценка игроков, особенно если они из разных эпох. Но то, что результаты и игра Овечкина сопоставимы с искромётным зрелищем, которое дарил болельщикам всего мира Валерий Харламов, не вызывает никаких сомнений, заключила Светлана Журова.

Напомним, Валерий Харламов погиб в автомобильной катастрофе 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет. Тренер сборной СССР Виктор Тихонов тогда не включил нападающего в состав на Кубок Канады. Команда улетела за океан без него.

Перед одним из матчей того давнего турнира диктор на английском, а затем и на французском языке объявил о гибели в далёком Советском Союзе звёздного хоккеиста. Тогда весь зал просто встал и замолчал. Пятиминутной тишиной стоящие канадцы, американцы, шведы, финны и прочие отдали дань уважения и памяти великому игроку, который так радовал их своей виртуозной техникой, обводкой, хитрыми передачами и безупречным катанием, хотя и часто оставлял в дураках их соотечественников. Харламов включён в Зал хоккейной славы в Торонто, хотя по понятным причинам никогда не играл в НХЛ.

Поставить Овечкина в один ряд с Валерием Харламовым — большая честь для капитана «Вашингтона», но Александр её заслужил. Точнее, скоро заслужит. Осталось всего три шайбы, которых ждёт Россия и весь мир, причём, кажется, не только хоккейный.

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Экс-директор «Оренбурга» Андреев: «Спартак» не утратил шансы на чемпионство
03 апреля 2025, 22:20

Фото: istockphoto/CreativaImages

Несмотря на потерянные очки в Грозном из-за нулевой ничьей с «Ахматом», московский «Спартак» сохраняет шансы на победу в МИР Российской премьер-лиге (РПЛ. — Прим. ред.). Команда по-прежнему остаётся полноправным участником чемпионской гонки.
Такое мнение в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» выразил бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. Потеря очков всегда неприятна, но подопечным Станковича по силам ликвидировать отставание от лидеров, особенно при том уровне игры, что они показывают, отметил собеседник портала.

«Я удивился, что "Спартак" потерял очки в Грозном, но там всем командам непросто играть. Уверен, шансы на чемпионство они не потеряли, впереди самое интересное. "Спартак" в гонке, и они до конца будут бороться с «Краснодаром» и «Зенитом», — сказал специалист.

Напомним, после 22-х туров «красно-белые» с 44 очками идут на третьем месте в турнирной таблице, на два балла отставая от идущего вторым «Зенита» из Санкт-Петербурга и на пять от Краснодара. Командам осталось провести по восемь игр, причём основные конкуренты «Спартака» в 24-м туре сыграют между собой, а значит кто-то из них (или оба) неизбежно потеряют очки.

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«Слишком много иностранцев»: Тренер Сергей Силкин не одобряет трансферную политику «Зенита»
Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин: В «Зените» слишком много легионеров
03 апреля 2025, 19:45

Фото: istockphoto/Andreyuu

Во втором тайме матча 22-го тура против казанского «Рубина» в составе клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга среди полевых игроков не было ни одного россиянина, а слоты для игроков-нелегионеров занимали бразилец Дуглас Сантос (российский паспорт) и казах Нуралы Алип, который по футбольным законам у нас в стране легионером не считается.
Данную ситуацию в разговоре с порталом Metaratings.ru прокомментировал бывший защитник, а позже и главный тренер столичного «Динамо» Сергей Силкин. Он не стал скрывать, что такое положение вещей в одной из ведущих команд страны его лично не слишком радует.

«Из всех команд иностранцы уехали, а из «Зенита» не уехал никто. Как бы тяжело ни было, зарплаты платятся, условия выполняются. У "Зенита" слишком много легионеров. Я за это тоже переживаю и не очень хорошо к этому отношусь. Легионеры могут любой вопрос "завертеть" в команде», — сказал специалист.

Он отметил, что бразильцы, например, в первый год стараются, играют ярко и показывают максимум из того, на что способны, а потом как-то вянут и затухают. То же самое относится и к сербам, и ко всем, кто приезжает в Россию на заработки, подчеркнул Силкин.

«Мы очень радушно всех принимаем, и они считают, что так будет всегда. Есть «Краснодар», который в этом году уже опережает "Зенит" на три очка. Хотя, несмотря на очевидно непростые времена, питерцы всё равно находятся почти на самом верху таблицы. А командам ещё предстоит очная встреча в Санкт-Петербурге. Всё покажет финиш чемпионата, который, как и в прошлом году, будет очень интересным», — заключил тренер.

Напомним, до 25-й минуты второго тайма игры с Рубином единственным россиянином в составе команды из Петербурга был вратарь Евгений Латышонок. Стоит отметить, что вышедший на замену на 70-й минуте матча игрок сборной России Андрей Мостовой забил четвёртый гол, довершив разгром соперника.

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Экс-футболист «Ростова» Логашов: Норманн нужен был бы по игре, но не по характеру
Экс-футболист «Ростова» Логашов оценил ситуацию с бегством Норманна
03 апреля 2025, 17:41

Матиас Норманн (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Футбольному клубу «Ростов» и сейчас бы пригодился игрок уровня и класса норвежца Матиаса Норманна, покинувшего Россию летом 2023 года, который играл бы на той же позиции. Но ни в коем случае не с характером этого жителя Северной Европы.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом сетевого издания Metaratings.ru высказал бывший игрок южной команды Арсений Логашов. Напомним, игрок по сути сбежал из Москвы, где играл по договору аренды в «Динамо», мотивировав своё решение соображениями безопасности, а руководству клуба он отправил только письмо о расторжении контракта.

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала Норманна выплатить штраф в размере 2,9 миллиона евро. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в надежде обжаловать это решение, однако инстанция, к удивлению многих, встала на сторону российского клуба. Норвежцу придётся раскошелиться.

«На самом деле странный поступок произошёл тогда со стороны Матиаса. Потому что можно было как-то договориться и всё сделать по-другому, если уж он не хотел играть в России. Но человек выбрал иной путь, и из-за этого сейчас пожинает плоды своего решения», — сказал бывший партнёр Норманна.

Он уверен, что полузащитник выплатит и штраф, и судебные издержки. Международные органы бывают косными, предвзятыми и неповоротливыми, но что касается выполнения уже принятых решений — за этим будут следить.

«Заплатит, или не будет играть в футбол. Да и «Ростову» деньги не помешают. Хотя бы для того, чтобы приобрести на позицию Норманна столь же классного игрока. Но с другим характером», — заключил Логашов.

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«Акинфеев — он такой один!»: Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о голкипере ЦСКА
Тренер вратарей сборной России Кафанов рассказал о голкипере ЦСКА Акинфееве
03 апреля 2025, 16:32

Вячеслав Фетисов и Игорь Акинфеев (Фото: Телеграм @igor_akinfeev35)

Следующий матч для голкипера столичного ЦСКА Игоря Акинфеева станет 900-м в профессиональной карьере. В канун знакового события о своём бывшем подопечном рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
Игорь завершил выступления за главную команду страны ещё в 2018 году, напоминает спортивный портал Metaratings.ru. И произошло это вовсе не из-за плохой формы, каких-то критических ляпов или конфликта с тренерами. Просто футболист сам для себя решил, что из-за возраста, травм, постоянных нагрузок не сможет показывать стабильную игру и в клубе, и в сборной, о чём и заявил публично.

«Вряд ли в России кто-то сможет такую же карьеру повторить. Есть хорошие и сильные вратари, но Акинфеев — особенный. Он один такой», — сказал Кафанов, который на своём тренерском веку повидал немало высококлассных голкиперов.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и находится в системе клуба уже более 20 лет. В первом же официальном матче в возрасте 16 (!) лет он оставил свои ворота в неприкосновенности в матче на Кубок России против «Зенита» из Санкт-Петербурга. Через два месяца Игорь дебютировал в чемпионате страны и не только помог своей команде победить самарские «Крылья Советов», но и отразил пенальти.

На счету голкипера более 780 официальных матчей за «армейцев». 38-летний футболист является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны. По настоящее время Акинфеев остаётся капитаном ЦСКА.

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Фигуристы из Подмосковья победили на первенстве России среди юношей и девушек
03 апреля 2025, 15:23

Мария Фефелова и Артём Валов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Дуэт подмосковных фигуристов Марии Фефеловой и Артёма Валова одержал победу на первенстве России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек старшего возраста, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Представители Подмосковья Мария Фефелова и Артёма Валов стали лучшими в танцах на льду. Второе место в этой дисциплине заняла пара из Москвы, а на третью ступень пьедестала почёта поднялись фигуристы из Самарской области», — говорится в сообщении.
Первенство России по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек старшего возраста проводится в Казани с 31 марта по 4 апреля. По итогам соревнований лучших спортсменов включат в состав юношеской сборной России на сезон 2025/2026.

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Овечкин забросил 892-й шайбу в НХЛ и находится в 2-х голах от рекорда Гретцки
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