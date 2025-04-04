Тольяттинская «Лада» подписала новый контракт с нападающим Юртайкиным

Фото: istockphoto/gorodenkoff
Руководство хоккейного клуба «Лада» (Тольятти) заключило новое соглашение с левым крайним нападающим, двукратным обладателем Кубка Гагарина Данилом Юртайкиным. Контракт рассчитан на один год.
Менеджмент и тренерский штаб приволжского клуба остались довольны игрой форварда, хотя «Лада» и не вышла в плей-офф, сообщает спортивный портал Metaratings.ru. Юртайкин является воспитанником ярославского хоккея. Однако дважды выиграть главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ему удалось уже в составе московского ЦСКА.
Нынешний сезон хоккеист начинал в челябинском «Тракторе», а затем перешёл в «Ладу». В регулярном чемпионате сезона 2024/2025 27-летний Юртайкин провёл 43 матча, в которых забросил девять шайб. Кроме того, на счету нападающего столько же голевых передач.
Читайте также:
«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина
Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер опроверг слухи о переходе в «Авангард»
«Матч ТВ»: В КХЛ может появиться хоккейный клуб из США
Нынешний сезон хоккеист начинал в челябинском «Тракторе», а затем перешёл в «Ладу». В регулярном чемпионате сезона 2024/2025 27-летний Юртайкин провёл 43 матча, в которых забросил девять шайб. Кроме того, на счету нападающего столько же голевых передач.
Читайте также:
«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина
Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер опроверг слухи о переходе в «Авангард»
«Матч ТВ»: В КХЛ может появиться хоккейный клуб из США
Александр Бойцов