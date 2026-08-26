Агент Селюк назвал главную проблему «Зенита» после поражения от «Спартака»

26 августа 2026, 17:24

Фото: Istock/Andreyuu

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о матче 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:0). По его словам, нельзя утверждать, что столичный клуб сейчас значительно превосходит команду из Санкт-Петербурга.





В беседе с Metaratings.ru Селюк отметил, что у «красно-белых» нет стабильности — перед этой встречей команда уступила «Рубину».

«Петербуржцы строят свою игру на бразильцах, но второй чемпионат мира эта сборная вылетает на ранней стадии. Эта перепасовка ради перепасовки у «Зенита» ни к чему не приводит. Футбол сейчас другой, надо уметь играть в него. «Спартак» выглядит хорошо, но может выиграть и проиграть любой команде. Как только у них появится стабильность, они станут реальным претендентом на чемпионство», — подчеркнул агент.