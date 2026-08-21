46-летний Роналдиньо вернулся в большой футбол

21 августа 2026, 00:59

Бразильского футболиста Роналдиньо представили в качестве игрока «Равенны»

Роналдиньо (Фото: Instagram* / @ronaldinho)

Бразильский футболист Роналдиньо официально стал игроком итальянского клуба «Равенна». Об этом информирует агентство AFP.





Презентация спортсмена состоялась в в одноимённом городе. Легендарный спортсмен появился на сцене в игровой футболке команды с десятым номером.



В своём обращении он заявил, что рад оказаться в команде и считает, что у коллектива есть потенциал для больших достижений. По словам Роналдиньо, вопрос его участия в матчах остаётся на усмотрение тренера. Он подчеркнул, что счастлив вновь оказаться в Италии и хочет помочь товарищам по команде добиваться побед.



«Воссоединение с Италией — это прекрасно, я здесь, чтобы помочь своим товарищам по команде победить. Как вы видите, я в хорошей форме, я чувствую себя хорошо. Если бы я мог забить свой 300-й гол [в карьере], это было бы еще красивее»? — сказал футболист.