Достижения.рф

Экс-футболист Мостовой оценил провал московских клубов на старте сезона

Мостовой: «Динамо» и «Локомотив» еще поднимутся в таблице РПЛ
Фото: Istock / efks

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил неудачное начало сезона для московских «Динамо» и «Локомотива». После четырех туров обе команды неожиданно оказались в нижней части турнирной таблицы. Об этом сообщает Metaratings.ru.



Особенно болезненным получился последний тур для «Динамо»: команда на выезде крупно проиграла «Зениту» со счетом 0:3. «Локомотив» в свою очередь сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1 и пока не может одержать первую победу в чемпионате.

По мнению Мостового, переживать из-за положения команд пока рано. Он считает, что обе столичные команды еще смогут исправить ситуацию и подняться в таблице.

«К ситуации в "Динамо" мы уже привыкли, потому что в прошлом сезоне они тоже не очень хорошо выступали. А "Локомотив" неприятно удивил в начале сезона. Еще и Батраков уйдет, судя по всему, а его непросто будет заменить. Но и "Динамо", и "Локомотив" еще поднимутся. Пока что это стечение обстоятельств, что обе команды находятся внизу», — сказал Мостовой.
При этом у «Локомотива» действительно есть дополнительный фактор неопределенности: возможный уход Алексея Батракова может серьезно повлиять на атакующую игру команды.

После четырех туров «Динамо» набрало четыре очка, а «Локомотив» — три. Уже в пятом туре у железнодорожников будет возможность поправить положение: 22 августа команда сыграет в гостях с ЦСКА. «Динамо» днем позже примет «Родину».

Пока старт сезона явно складывается не по плану для обоих московских клубов. Но если верить Мостовому, настоящая борьба за высокие места для них еще впереди.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0