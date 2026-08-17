Экс-футболист Мостовой оценил провал московских клубов на старте сезона

17 августа 2026, 14:54

Мостовой: «Динамо» и «Локомотив» еще поднимутся в таблице РПЛ

Фото: Istock / efks

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой оценил неудачное начало сезона для московских «Динамо» и «Локомотива». После четырех туров обе команды неожиданно оказались в нижней части турнирной таблицы. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Особенно болезненным получился последний тур для «Динамо»: команда на выезде крупно проиграла «Зениту» со счетом 0:3. «Локомотив» в свою очередь сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1 и пока не может одержать первую победу в чемпионате.



По мнению Мостового, переживать из-за положения команд пока рано. Он считает, что обе столичные команды еще смогут исправить ситуацию и подняться в таблице.





«К ситуации в "Динамо" мы уже привыкли, потому что в прошлом сезоне они тоже не очень хорошо выступали. А "Локомотив" неприятно удивил в начале сезона. Еще и Батраков уйдет, судя по всему, а его непросто будет заменить. Но и "Динамо", и "Локомотив" еще поднимутся. Пока что это стечение обстоятельств, что обе команды находятся внизу», — сказал Мостовой.