Агент Талаев: У Чистякова нет проблем в «Сочи»

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Футбольный агент Андрей Талаев заявил, что продолжающаяся адаптация защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова проходит отлично, серьёзных проблем в команде у игрока нет.
«Адаптация Дмитрия проходит отлично, его здорово приняли в команде. Рабочий процесс идёт, никаких проблем. Он уже сыграл матч против молодёжки «Сочи», постепенно вкатывается, привыкает к требованиям Морено. Всё хорошо у него», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Талаев.
Отмечается, что Чистяков будет выступать в черноморском клубе до конца текущего сезона на правах аренды.
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