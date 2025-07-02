Александр Мостовой раскрыл, кто будет помощником для «Спартака»
Мостовой заявил, что Заболотный будет помощником для «Спартака»
Мастер спорта СССР международного класса Александр Мостовой оценил переход Заболотного в «Спартак» и заявил, что тот сможет принести пользу столичному клубу.
В беседе с «Metaratings.ru», полузащитник высказался о подписании контракта «красно-белых» с 34-летним Антоном Заболотным.
«Во многих играх «Спартаку» как раз не хватало такого типа форварда, где можно продавить или забить головой. Заболотный обладает этими качествами, он пригодится. На сегодняшний день, Заболотный будет помощником для «Спартака», — заявил Мостовой.Футболист отметил, что игры Заболотного в ЦСКА и «Зените» не несут за собой ничего страшного и никакой разницы он не видит. Мостовой заявил, что удивлён возрастом нападающего и добавил, что обычно в футболе в таких годах уже заканчивают карьеру.
Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.