«Незаменимых нет»: Голенков высказался об уходе Комличенко и Осипенко

Нападающий «Ростова» высказался об уходе Осипенко и Комличенко
Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Российский футболист Егор Голенков раскрыл ожидания перед началом сезона и дал комментарий на уход из команды Николая Комличенко и Максима Осипенко.



В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт», нападающий клуба «Ростов» заявил, что будет выступать вместе с командой в силу своих возможностей и показывать достойную игру.

«Я думаю, «Ростов» подчеркивает себя своим стилем игры. Сохранить это всё, чтобы на нас приятно было смотреть, чтобы болельщики гордились», — отметил Голенков.
На вопрос об уходе защитника Максима Осипенко в «Динамо» и форварда Николая Комличенко в «Локомотив», Голенков сообщил, что потеря для «Ростова».
«Незаменимых нет, Сулейманов, Чистяков – ребята способные», — рассказал футболист.
Голенков уверен, что перечисленные спортсмены покажут свой класс, а пока необходимо помочь им влиться в коллектив.
Ольга Щелокова

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