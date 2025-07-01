«Незаменимых нет»: Голенков высказался об уходе Комличенко и Осипенко
Нападающий «Ростова» высказался об уходе Осипенко и Комличенко
Российский футболист Егор Голенков раскрыл ожидания перед началом сезона и дал комментарий на уход из команды Николая Комличенко и Максима Осипенко.
В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт», нападающий клуба «Ростов» заявил, что будет выступать вместе с командой в силу своих возможностей и показывать достойную игру.
«Я думаю, «Ростов» подчеркивает себя своим стилем игры. Сохранить это всё, чтобы на нас приятно было смотреть, чтобы болельщики гордились», — отметил Голенков.На вопрос об уходе защитника Максима Осипенко в «Динамо» и форварда Николая Комличенко в «Локомотив», Голенков сообщил, что потеря для «Ростова».
«Незаменимых нет, Сулейманов, Чистяков – ребята способные», — рассказал футболист.Голенков уверен, что перечисленные спортсмены покажут свой класс, а пока необходимо помочь им влиться в коллектив.