«Незаменимых нет»: Голенков высказался об уходе Комличенко и Осипенко

01 июля 2025, 19:03

Нападающий «Ростова» высказался об уходе Осипенко и Комличенко

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

Российский футболист Егор Голенков раскрыл ожидания перед началом сезона и дал комментарий на уход из команды Николая Комличенко и Максима Осипенко.





В разговоре с корреспондентом «РБ Спорт», нападающий клуба «Ростов» заявил, что будет выступать вместе с командой в силу своих возможностей и показывать достойную игру.

«Я думаю, «Ростов» подчеркивает себя своим стилем игры. Сохранить это всё, чтобы на нас приятно было смотреть, чтобы болельщики гордились», — отметил Голенков.

«Незаменимых нет, Сулейманов, Чистяков – ребята способные», — рассказал футболист.