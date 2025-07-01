«Спартаку» предложили испанского защитника
Бывший футболист «Ювентуса» 27-летний Поль Лирола может продолжить карьеру в России. Игрока рекомендовали российскому футбольному клубу «Спартак».
По информации «Metaratings.ru», кандидатуру испанского правого защитника «Олимпик Марсель» Лирола предложили на рассмотрение красно-белым. Но «Спартак» на данный момент не заинтересован в футболисте и присматривает других кандидатов на позицию правого защитника.
Испанский футболист успел сыграть за «Марсель» 92 матча, в которых забил 4гола и отдал 8 ассистов. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивает в 4 миллиона евро.
Ранее Лирола выступал за «Эльче», «Фрозиноне», «Ювентус», «Фиорентину» и «Сассуоло», а в прошлом сезоне футболист провёл 19 матчей в Лиге, где забил 1 гол и отдал 2 передачи.
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