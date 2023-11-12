Александр Овечкин продолжает переписывать таблицу рекордов НХЛ

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
После волны критики за низкую результативность Александр Овечкин дважды отличился в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и внес очередные изменения в таблицу рекордов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которую переписывал уже не однажды.
Кроме того, Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в пустые ворота. У обоих теперь по 56 таких шайб. В погоне Александра Великого за считавшимся вечным рекордом по голам в НХЛ просто Великого ему осталось забросить 68 шайб. Если Овечкин вышел на свой привычный уровень скорострельности, рекорд Гретцки обязательно падет, если не в этом сезоне, то в следующем.
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Александр Бойцов