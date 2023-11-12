Овечкин сократил отставание от Гретцки до 68 голов

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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в рейтинге ведущих бомбардиров в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 68 голов.
Рекордсмен Гретцки удерживает лидерство в списке лучших бомбардиров лиги с 894 голами, набранными за 1487 матчей.
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