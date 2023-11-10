Малкина отправили в нокдаун в матче против «Лос-Анджелеса»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
«Питтсбург Пингвинз» гостит у «Лос-Анджелес Кингз».
В середине первого периода нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оказался участником потасовки. Она возникла у ворот. Её инициировали игрок «Кингз» Адриан Кемпе и защитник гостей Крис Летанг. Между ними чуть не завязалась драка.
Малкин заступился за Летанга и ударил Кемпе по лицу, а потом получил в ответ три удара и отправился в нокдаун.
По итогам инцидента Летанг и Кемпе отделались двумя минутами штрафа за грубость, игрок «Лос-Анджелеса» получил ещё две минуты за удар клюшкой. А Евгений Малкин наказания избежал.
По итогам первого периода счет оказался равным — 1:1. В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Сидни Кросби, у противника отличился Карл Грундстрем.
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Малкин заступился за Летанга и ударил Кемпе по лицу, а потом получил в ответ три удара и отправился в нокдаун.
По итогам первого периода счет оказался равным — 1:1. В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Сидни Кросби, у противника отличился Карл Грундстрем.
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Мария Фирсова