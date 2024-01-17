Андреева победила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Российская теннисистка Мирра Андреева разгромила спортсменку из Туниса Онс Жабер в матче второго круга Australian Open, который прошёл в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу 16-летней Мирры. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между Камиллой Рахимовой и Дианой Парри из Франции.
Мирра Андреева одержала первую победу в карьере над спортсменкой из первой десятки мирового рейтинга. Андреева находится на 47 месте в рейтинге WTA.
Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне и завершатся 28 января. Призовой фонд турнира превышает 57 млн долларов.
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Мирра Андреева одержала первую победу в карьере над спортсменкой из первой десятки мирового рейтинга. Андреева находится на 47 месте в рейтинге WTA.
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Мария Фирсова