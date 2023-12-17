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Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с россиянкой Андреевой

17 декабря 2023, 15:19
Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Украинская теннисистка, 39-я ракетка мира Марта Костюк отказалась выступить в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). Её соперницей по финальному матчу должна была стать россиянка Мирра Андреева.
Ранее в финал отобралась хорватская спортсменка Донна Векич. Но она получила травму и была вынуждена сняться с турнира. Тогда организаторы обратились к Костюк с предложением заменить хорватку. Та согласилась.

Андреева в полуфинале обыграла Варвару Грачёву, которая сменила российское гражданство на французское. Узнав, с кем ей предстоит встретиться в финале, Костюк снялась с турнира, так и не сыграв на нем ни одного матча. Пресс-служба соревнований в официальном релизе указала, что причиной такого решения спортсменки стала «геополитическая ситуация на Украине».


Мирра Андреева в нынешнем сезоне поднялась в мировом рейтинге с 405-го места на 46-е. Международная теннисная ассоциация (Women's Tennis Association, WTA) признала её новичком года.

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#теннис
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Костомаров впервые выступил в шоу на коньках после ампутации
Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые выступил в шоу на коньках
17 декабря 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров, который перене тяжелую болезнь, повлекшую за собой ампутацию конечностей, впервые выступил на коньках в шоу, посвященном юбилею известного продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе шоу Авербуха.
Шоу «Вместе и навсегда», которое посвящено 50-летию Ильи Авербуха, проходит в воскресенье, 17 декабря, в Москве.

Ранее Костомаров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором впервые после ампутации конечностей вышел на лёд на коньках.

Напомним, что 10 января текущего года 46-летний фигурист Роман Костомаров был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали у него пневмонию. В течение 175 дней спортсмен проходил лечение в медицинском учреждении. Из-за развивавшегося некроза медики приняли решение ампутировать часть ног и рук Костомарова. Кроме того, было диагностировано частичное повреждение головного мозга.

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#врачи
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#спортсмен
#фигурист
#роман
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Глава UFC Дана Уайт назвал дату следующего боя Петра Яна
Глава UFC Дана Уайт: Петр Ян и Сонг Ядонг сойдутся в поединке 9 марта на UFC 299
17 декабря 2023, 14:48

Фото: istockphoto/PaSta77

Глава Международной федерации смешанных единоборств (UFC) Дана Уайт назвал дату следующего боя российского бойца Петра Яна. По его словам, это произойдёт 9 марта 2024 года во время турнира UFC 299.
Соперником россиянина станет боец из Китая Ядонг Сонг, сообщает «Спорт Экспресс». Китайский спортсмен является седьмым номером мирового рейтинга. На его счету 21 победа и семь поражений в октагоне. В прошлом поединке Сонг победил американца Криса Гутьерреса единогласным решением судей.

Пётр Ян является экс-чемпионом мира в легчайшем весе. На его счету 16 побед и пять поражений в профессиональной карьере. 11 марта нынешнего года в Лас-Вегасе Ян единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили. Поединок с Сонгом даст 30-летнему бойцу хороший шанс дать новый толчок слегка забуксовавшей карьере.

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#спорт
#победа
#экспресс
#спортсмен
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Биатлониста Легрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
17 декабря 2023, 14:12

Фото: istockphoto/vlado85rs

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил олимпийского чемпиона норвежца Стурлу Хольма Легрейда от масс-старта на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Лейцерхайде. Это произошло после того, как норвежец произвёл непроизвольный выстрел в стену в теле, где живёт команда.
Сам Легрейд едва не плакал, когда объяснял журналистам случившееся. Легрейд объяснил происшедшее тем, что на этот раз биатлонисты получили патроны в отеле, а не в подсобном помещении на стадионе, как это обычно происходит. Он собирался произвести холостой тренаж и ему просто не пришло в голову, что обойма заряжена. Норвежец прицелился в пуфик, стоявший у стены, и был просто потрясён, когда раздался звук выстрела, а в пуфике появилась дырка.

Сначала Легрейд давал объяснения в полиции, где ему сказали, что никаких последствий, скорее всего, не будет. А вот спортивная федерация отстранила спортсмена от гонки за недопустимую небрежность в обращении с оружием. Сам Легрейд выглядел очень расстроенным, но сказал, что с пониманием относится к решению IBU, так как осознаёт, сколь важно внимательно и осторожно обращаться с инвентарём, который способен отнять жизнь у человека.

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#жизнь
#гонки
#биатлон
#спортсмены
#выстрел
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Баскетболистка из Химок Павлова выиграла приз «Железная воля»
15 декабря 2023, 20:43

Фото: пресс-служба Минспорта ИО

Баскетболистка подмосковной команды Khimki Power Екатерина Павлова завоевала индивидуальную награду чемпионата России по баскетболу 3х3 «Железная воля». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
По данным министерства, за четыре матча чемпионата страны Павлова набрала 40 очков, а также записала в актив 17 подборов и пять передач.

Женская команда Khimki Power была сформирована в новом составе на базе областного Центра спортивной подготовки №5 всего месяц назад. В конце ноября сумела завоевать путёвку на следующий уровень. 
 
В Архангельске, где проходили игры женского тандема, подмосковные баскетболистки набрали первые рейтинговые очки, показав достойную борьбу в матчах с трёхкратными чемпионами «ЦОП-Петербург» и обладателями Кубка и Суперкубка России – МБА из Москвы. 
 
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#чемпионат россии
#химки
#женщины
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Подмосковный ЖБК «Спарта энд К» одержал волевую победу в чемпионате России
15 декабря 2023, 16:38

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Баскетбольный клуб из Видного «Спарта энд К» одержал непростую победу в 14-м туре чемпионата России в Премьер-лиге. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Соперницами видновчанок в домашнем матче были баскетболистки из московской команды МБА. Через три минуты с начала игры МБА вела со счетом 8:2. Однако подмосковные спортсменки перехватили инициативу и вышли вперёд ещё до середины первой четверти 18:16. 
 
Во второй половине игры «Спарта энд К» выигрывала уже с преимуществом 18 очков – 46:28. Москвички сократили отставание до -3, но спастись так и не сумели. Игра завершилась со счётом 67:64.
 
Самым результативным игроком в составе клуба из Видного стала Анна Кузнецова. Она набрала 19 очков, сделала пять подборов и три передачи.
 
Для подмосковного клуба нынешняя победа стала третьей в сезоне. При этом МБА – один из лидеров чемпионата России. 
 
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#минспорт мо
#баскетбол
#женщины
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#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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ОКР не будет финансировать спортсменов с нейтральным статусом
15 декабря 2023, 16:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

МОК сообщил, что шесть россиян получили лицензии, позволяющие участвовать в Олимпиаде.
Олимпийский комитет России не окажет финансовую поддержку спортсменам, согласившимся выступать в нейтральном статусе. 
Об этом журналистам рассказал глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Среди спортсменов, которые получат выплаты, не будет спортсменов, принявших нейтрализацию. ОКР не будет поддерживать спортсменов с нейтральным статусом», - заявил Станислав Поздняков.
8 декабря Международный олимпийский комитет разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. 

14 декабря лицензии для участия в Играх получили шесть российских спортсменов и пять белорусских спортсменов. 
Олимпиада в Париже состоится 26 июля и завершится 11 августа 2024 года. 

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх, совершенно точно не выступят на Играх дружбы.

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#олимпиада
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#спорт
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Журналист Эспина заявил об интересе клубов Ла Лиги к российским спортсменам
15 декабря 2023, 16:01

Фото: istockphoto.com/StudioQ1

Журналист испанской спортивной газеты Антонио Эспина заявил о том, что клубы Ла Лиги мониторят российский рынок.
Однако, вместе с тем, отметил Эспина, сейчас интерес к российским спортсменам несколько снизился.

Также он предположил, что этой зимой трансферов из России не будет.

«Да, клубы Ла Лиги мониторят российский рынок. Но, безусловно, это не самое популярное направление. Раньше в Испании было много футболистов из России, сейчас, конечно, это не так. Но не исключено, что какой-то клуб давно следит за россиянином, как это делал «Реал Сосьедад» за Захаряном. Что касается зимнего трансферного окна, то, думаю, трансферов из России не будет», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Эспина.

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Агент Барбоза: «Зимой не произойдёт какого-то громкого трансфера в РПЛ»
15 декабря 2023, 15:50

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Португальский агент Паулу Барбоза высказал мнение о том, что возможны интересные приобретения клубов РПЛ в это зимнее трансферное окно.
«Мне не кажется, что этой зимой произойдёт какой-то громкий трансфер в РПЛ, скорее будет просто несколько интересных приобретений. Но есть «Зенит», который в этом сезоне упустил лидерство, поэтому они сделают всё, чтобы заполучить звёздного игрока. Им это необходимо для борьбы за чемпионство с «Краснодаром», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

Он добавил, что уход из команды Малкома сказался на её игре.

Ранее известный российский тренер Сергей Силкин заявил, что «Краснодар»—ЦСКА стал лучшим матчем года в РПЛ, окончившийся счётом 1:0.

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#спорт
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Поздняков: Участники Олимпиады не смогут принять участия в Играх дружбы
15 декабря 2023, 14:52

Фото: istockphoto/BalkansCat

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены, которые будут участвовать в Олимпийских играх, совершенно точно не выступят на Играх дружбы.
В противном случае их результаты на Олимпиаде могут быть аннулированы.

МОК 8 декабря сообщил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. По решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал обязаны воздерживаться от любой деятельности, которая связана с национальным флагом, гимном и другими символами РФ, Республики Беларусь, а также от поддержки СВО во время Олимпиады и после неё. 

«Таким образом, любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или где соорганизатором соревнований является национальный олимпийский комитет, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен в том числе и справедливо завоеванных наград. В любой момент эта ситуация может быть использована против спортсмена», - объяснил Поздняков журналистам.
По его мнению, нейтральный спортсмен, принимающий участие в Олимпийских играх, совершенно точно не сможет участвовать в Играх дружбы: его результат на Олимпиаде могут аннулировать.  

Игры дружбы запланированы на период с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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