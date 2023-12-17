Украинская теннисистка Костюк отказалась играть с россиянкой Андреевой

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Украинская теннисистка, 39-я ракетка мира Марта Костюк отказалась выступить в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж (Франция). Её соперницей по финальному матчу должна была стать россиянка Мирра Андреева.
Ранее в финал отобралась хорватская спортсменка Донна Векич. Но она получила травму и была вынуждена сняться с турнира. Тогда организаторы обратились к Костюк с предложением заменить хорватку. Та согласилась.
Андреева в полуфинале обыграла Варвару Грачёву, которая сменила российское гражданство на французское. Узнав, с кем ей предстоит встретиться в финале, Костюк снялась с турнира, так и не сыграв на нем ни одного матча. Пресс-служба соревнований в официальном релизе указала, что причиной такого решения спортсменки стала «геополитическая ситуация на Украине».
Мирра Андреева в нынешнем сезоне поднялась в мировом рейтинге с 405-го места на 46-е. Международная теннисная ассоциация (Women's Tennis Association, WTA) признала её новичком года.
Читайте также:
ВТА признала подмосковную теннисистку Андрееву новичком года
Мария Шарапова: Маме было наплевать на мои теннисные успехи
Четыре медали на международных турнирах выиграли подмосковные теннисисты
Андреева в полуфинале обыграла Варвару Грачёву, которая сменила российское гражданство на французское. Узнав, с кем ей предстоит встретиться в финале, Костюк снялась с турнира, так и не сыграв на нем ни одного матча. Пресс-служба соревнований в официальном релизе указала, что причиной такого решения спортсменки стала «геополитическая ситуация на Украине».
Читайте также:
ВТА признала подмосковную теннисистку Андрееву новичком года
Мария Шарапова: Маме было наплевать на мои теннисные успехи
Четыре медали на международных турнирах выиграли подмосковные теннисисты
Александр Бойцов