Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мирра Андреева успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В первом круге спортсменка из Подмосковья обыграла американку Бернарду Перу со счётом 7:5, 6:2. Теперь 16-летняя россиянка померяется силами с шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.
Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В прошлом году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый раунд Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.
Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне и завершатся 28 января. Призовой фонд турнира превышает 57 млн долларов.
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Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В прошлом году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвёртый раунд Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.
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Лора Луганская