Андрей Канчельскис: Без Николича ЦСКА может бороться за 5-6 место

09 июня 2025, 13:21

Фото: iStock/ Rafa Jodar

Экс - полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА в АЕК. По его мнению, без Николича «армейцы» могут бороться лишь за 5-6 место в чемпионате.







«Команду надо будет перестраивать, а времени особо нет. Не получится ли так, что без Николича ЦСКА будет командой, которая борется за пятое-шестое место?», — отметил Канчельскис Metaratings.ru.

