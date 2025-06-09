Андрей Канчельскис: Без Николича ЦСКА может бороться за 5-6 место
Экс - полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Марко Николича из ЦСКА в АЕК. По его мнению, без Николича «армейцы» могут бороться лишь за 5-6 место в чемпионате.
«Команду надо будет перестраивать, а времени особо нет. Не получится ли так, что без Николича ЦСКА будет командой, которая борется за пятое-шестое место?», — отметил Канчельскис Metaratings.ru.Он также добавил, что у нового тренера будет свое видение и возможно, он захочет видеть других футболистов. Напомним, Николич возглавил ЦСКА в июне 2024 года и выиграл с командой бронзовые медали чемпионата России и Кубок России.