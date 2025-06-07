Сборная России прервала свою «сухую» серию, пропустив гол впервые с 2023 года
Сборная России по футболу пропустила гол в товарищеском матче против Нигерии на московском стадионе «Лужники». Об этом сообщает ТАСС.
На 71-й минуте встречи нападающий сборной Нигерии Толуваласе Арокодаре сравнял счёт (1:1).
Это первый пропущенный мяч российской команды с 16 октября 2023 года, когда в матче с Кенией был зафиксирован счёт 2:2. «Сухая» серия длилась восемь матчей. Всего за прошедшие восемь игр под руководством Валерия Карпина сборная одержала победы с общим счётом 44:0.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин назвал матч с Нигерией проверкой для команды РФ и пообещал прийти на игру.
«Я ожидаю хорошей и интересной игры. Сборная Нигерии – это достойный соперник, поэтому предстоящий матч будет определённой проверкой для нашей национальной команды», — объяснял он.