Сёмин назвал матч с Нигерией проверкой для сборной России

06 июня 2025, 20:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Нигерией.





Прямо сейчас на стадионе «Лужники» в Москве проходит матч между сборными России и Нигерии.





«Я ожидаю хорошей и интересной игры. Сборная Нигерии – это достойный соперник, поэтому предстоящий матч будет определённой проверкой для нашей национальной команды. Ну и главное, чтобы зрители, которые придут на стадион, получили удовольствие от футбола. Я тоже собираюсь посетить «Лужники», – отметил Сёмин в беседе с изданием «РБ Спорт».