Антон Миранчук высказался о возможном матче сборной России и Уругвая

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Атакующий полузащитник швейцарского «Сьона» и сборной России Антон Миранчук после матча с Замбией назвал команду Уругвая хорошей на фоне информации о возможном проведении матча между российской и уругвайской сборными.
«Обещают матч с Уругваем? Уругвай – хорошая команда. Против кого бы я ещё хотел сыграть, помимо Уругвая? А какая разница? Это не важно», — сказал Миранчук в беседе с Metaratings.ru.
Напомним, футболист был капитаном российской сборной на матче со сборной Замбии. Он провёл на поле все 90 минут.
Ранее стало известно, что сборные России и Уругвая могут провести товарищеский матч в ноябре 2025 года. Игра пройдет в Москве. По словам президента Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо, стороны уже достигли устных договоренностей относительно проведения этой встречи.
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