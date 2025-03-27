Комличенко одобрил возможное возвращении России на международные турниры

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Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко после победы над Замбией в товарищеском матче прокомментировал новость о возможном возвращении России в международные турниры.
«Инфантино запустил процесс возвращения России в международные соревнования? Дай Бог, чтобы всё, что они говорят, подтверждалось делом», — сказал Комличенко в беседе с Metaratings.ru.
Он также отметил, что оба матча сборной России с Замбией и Гренадой были одинаково интересны для болельщиков большим количеством голов.
Напомним, футбольная сборная России в товарищеском матче разгромила соперников из Замбии со счётом 5:0. Матч с Гренадой закончился с таким же счетом.
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