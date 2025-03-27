Экс-нападающий сборной Грузии оценил предложение о товарищеском матче с Россией

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Проведению товарищеского матча между сборными России и Грузии помешает политика, предположил экс-бомбардир грузинской сборной Михаил Ашветия в беседе с Metaratings.ru.
«От меня не зависит, сыграют сборные России и Грузии или нет. Я не против такой инициативы. Но политика помешает состояться этому матчу. Сейчас в мире сложная ситуация, а политика давно вторглась в спорт и участвует в его жизни», — прокомментировал собеседник.После февраля 2022 года российскую сборную перестали допускать к международным турнирам. Недавно национальная сборная провела игру с Гренадой. Что касается российско-грузинского диалога, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе высказывался, что грузинская сторона не собирается восстанавливать дипотношения с РФ.
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