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Экс-нападающий сборной Грузии оценил предложение о товарищеском матче с Россией

Ашветия: товарищескому матчу сборных России и Грузии помешает политика
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Проведению товарищеского матча между сборными России и Грузии помешает политика, предположил экс-бомбардир грузинской сборной Михаил Ашветия в беседе с Metaratings.ru.
«От меня не зависит, сыграют сборные России и Грузии или нет. Я не против такой инициативы. Но политика помешает состояться этому матчу. Сейчас в мире сложная ситуация, а политика давно вторглась в спорт и участвует в его жизни», — прокомментировал собеседник.
После февраля 2022 года российскую сборную перестали допускать к международным турнирам. Недавно национальная сборная провела игру с Гренадой. Что касается российско-грузинского диалога, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе высказывался, что грузинская сторона не собирается восстанавливать дипотношения с РФ.

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Федотов: ЭСК РФС разбирает вторые жёлтые карточки
27 марта 2025, 12:27

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Экспертная судейская комиссия российского футбольного союза (ЭСК РФС) не занимается разбором вторых желтых карточек. Об этом порталу metaratings.ru заявил экс-судья Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Федотов.
Таким образом он прокомментировал, почему комиссия не рассмотрела запрос «Зенита» на непоказанные желтые карточки футболистам «Спартака» Наилю Умярову Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку.

«ЭСК не разбирает вторые жёлтые карточки. Вообще. Были прецеденты в одной-двух играх, где они просто объяснили, что не дало показать вторую жёлтую карточку. Но это все касаемо только оценки. (…) Это видение арбитра на поле. Потому что это не какая-то драка, где надо было показывать прямые красные. Вторая жёлтая должна быть вопиющей», — прокомментировал Федотов.

Эксперт резюмировал, что для подобных моментов имеется инспектор.

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Комличенко одобрил возможное возвращении России на международные турниры
27 марта 2025, 12:06

Фото: iStock/FotografieLink

Нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко после победы над Замбией в товарищеском матче прокомментировал новость о возможном возвращении России в международные турниры.
«Инфантино запустил процесс возвращения России в международные соревнования? Дай Бог, чтобы всё, что они говорят, подтверждалось делом», — сказал Комличенко в беседе с Metaratings.ru.

Он также отметил, что оба матча сборной России с Замбией и Гренадой были одинаково интересны для болельщиков большим количеством голов.

Напомним, футбольная сборная России в товарищеском матче разгромила соперников из Замбии со счётом 5:0. Матч с Гренадой закончился с таким же счетом.

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#матч
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The Independent: УЕФА и ФИФА отстранили РФ не из моральных побуждений из-за СВО
27 марта 2025, 00:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Отстранение российских футбольных команд и сборной от турниров ФИФА и УЕФА не было вызвано моральными причинами относительно конфликта на Украине и СВО. Такое объяснение дает The Independent.
Ключевым фактором, по словам издания, стал массовый бойкот. 12 европейских ассоциаций, включая Польшу, отказались играть против России после начала СВО. Число бойкотирующих могло вырасти до 18.

По правилам ФИФА, отказ от матча влечёт дисквалификацию. Перед организацией встал выбор: исключить 12 команд или одну. Чтобы избежать коллапса турнирной сетки, было принято решение отстранить Россию. РФ была отстранена «по техническим причинам».

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В результате сборная пропустила отбор на ЧМ-2022, Евро-2024 и не была допущена к жеребьёвке ЧМ-2026.

Известно, что российские спортсмены с 2022 года отстранены от участия во всех турнирах, проводимых международными федерациями. Лишь кое-где они допускаются в качестве нейтральных атлетов. «Радио 1» передавало, что бывший полузащитник футбольного Спартака и национальной сборной Егор Титов высказался о перспективах полноценного возвращения на мировую арену спортсменов и команд из России.

ФИФА и УЕФА не раз подчеркивали, что РФ может вернуться после урегулирования украинского конфликта.

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Гаджи Гаджиев: Сборные Нигерии и Белоруссии — топы на фоне Гренады и Замбии
Гаджиев: Летние соперники россиян — это уровень на фоне Гренады и Замбии
26 марта 2025, 21:37

Гаджи Гаджиев (Фото: РИА Новости/Саид Царнаев)

Сборные Нигерии и Белоруссии, с которыми российская футбольная дружина сыграет в начале июня, — это вполне нормальные соперники, очень приличного уровня. Особенно на фоне команд Гренады и Замбии.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru выразил известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев. Не преумаляя достоинств сборных из Карибского бассейна и Африки, белорусская и особенно нигерийская команда на их фоне смотрятся почти грандами, отметил специалист.

Такой вывод можно сделать даже исходя из рейтинга ФИФА, в котором Замбия занимает 87-е место, а Гренада и вовсе 174-е. Для сравнения, Белоруссия после серии неудачных матчей опустилась на 98-е место в этом списке. Однако команда из братской страны может дать бой любому сопернику из числа ведущих сборных мира и навскидку не слабее любой команды с Чёрного континента. Нигерия занимает 44-е место, всего на десяток позиций ниже России. Суперорлы (прозвище сборной - прим. ред.) почти без пауз участвуют в финальных стадиях чемпионата мира, а в 2023 году выиграли серебряные медали на Кубке африканских наций.

«Беларусь и Нигерия смотрятся нормальными соперниками на фоне Гренады и Замбии. Российский футбольный союз правильно делает, договариваясь о матчах с другими сборными. Сейчас мы не можем выбирать в соперники, кого мы хотим. Мы играем с теми, кто не против играть с нами», — сказал Гаджиев.

Также тренер и футбольный функционер добавил, что, учитывая многие далеко не спортивные моменты, он не понимает тех болельщиков и даже специалистов, которые утверждают, что российской национальной команде не следует играть с не самыми сильными соперниками.

«В 1997 году сборная России сыграла вничью с заведомо более слабыми киприотами, что во многом лишило нашу команду возможности поехать на чемпионат мира во Франции», — напомнил Гаджиев в заключение.

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Экс-футболист Егор Титов назвал сроки возвращения России на международную арену
Егор Титов: Россия через полгода начнёт возвращаться на международную арену
26 марта 2025, 16:57

Егор Титов (Фото: РИА Новости/Александр Ступников)

Российские спортсмены с 2022 года отстранены от участия во всех турнирах, проводимых международными федерациями, и лишь кое-где допускаются в качестве нейтральных атлетов. О перспективах полноценного возвращения на мировую арену спортсменов и команд из России высказался бывший полузащитник футбольного Спартака и национальной сборной Егор Титов.
В эксклюзивном интервью порталу Metaratings.ru он напомнил об идее проведения матчей между лучшими игроками и командами заокеанской Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги, где играют клубы из России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Такую возможность обсуждали во время телефонного разговора лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Я родился в СССР и помню все эти игры наших ведущих клубов против НХЛ. Была сенсация, полные трибуны, каждый матч — как финал. Сегодня это уже политический ход, чтобы в международных отношениях показать, что мы на правильном пути», — сказал бывший футболист.

Он признался, что сам любит хоккей и болеет, естественно, за московский «Спартак», поэтому, если такие матчи состоятся и его одноклубники будут в них участвовать, то он обязательно пойдёт поболеть за них на стадион.

Бывший капитан футбольного «Спартака» также не исключил, что возрождение таких суперсерий между хоккеистами НХЛ и КХЛ станет дополнительным и решающим толчком для возвращения всего российского спорта, всех спортсменов и команд из России на крупные официальные международные турниры.

«МОК подчиняется американцам, там главные спонсоры. Уверен, что в ближайшие полгода российский спорт начнёт возвращаться на международную арену. Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в США, Мексике и Канаде. Может, Россия сыграет и там, почему бы и нет?» — заключил Егор Титов

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