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Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным» после жалоб спортсменов

Глава МОК Бах назвал соревнования по триатлону на ОИ «Сена-сационными»
03 августа 2024, 13:14
Фото: iStock/Olivier DJIANN

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Олимпийский турнир по триатлону на Сене стал сенсационным, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на брифинге.
«Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать «Сена-сационным», — подчеркнул Бах.

Примечательно, что по итогам состоявшихся соревнований канадского триатлониста Тайлера Миславчука вырвало на финише олимпийской дистанции. Турнир проходил при 30-градусной жаре и состоял из заплыва на 1,5 км по Сене, велогонки и бега.



Река Сена была закрыта для купания с 1923 года по причине высокого содержания кишечной палочки и иных вредоносных бактерий. Однако французский лидер Эммануэль Макрон заявил о достижении невозможного, поскольку Сену удалось сделать пригодной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#париж
В проекте «Суперлига Подмосковья» появилась шестая дисциплина
02 августа 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На платформе проекта «Суперлига Подмосковья» теперь можно тренироваться и участвовать в соревнованиях по новой дисциплине – роллеры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«Роллеры станут шестой дисциплиной проекта наряду с бегом, ходьбой, лыжными гонками, велоспортом и плаванием. Участники смогут кататься на роликовых коньках или лыжероллерах и набирать очки, которые будут учитываться в следующих зачётах: «Лига Роллеров», «Мультиспорт» среди мужчин и женщин, а также в различных возрастных группах. Дисциплина будет действовать два месяца, в течение августа и сентября», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что сегодня активными участниками проекта губернатора Московской области «Суперлига Подмосковья» уже стали более 20 тыс. человек, которые в ходе тренировок совместно выполнили более 1 тыс. различных спортивных заданий, совместно преодолев более 13 млн км.

География «Суперлиги Подмосковья» выходит за рамки региона. На портале зарегистрированы участники от Камчатки до Калининград - всего около 70 регионов России.

Узнать о проекте, стать его участником и получить информацию о регистрации на ближайшие мероприятия можно на сайте.

Все мероприятия проекта «Суперлига Подмосковья» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Шишкин назвал фаворита в матче «Спартак» — «Крылья Советов»
02 августа 2024, 19:55

Фото: iStock/master1305

Бывший защитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча обеих команд, отметив, что в фаворитах у него всё-таки красно-белые.
«У «Крыльев Советов» постоянно уходят футболисты, лидеры, и Осинькина жалко. Он качественный, хороший тренер, но ему всегда приходится работать с новыми игроками, фактически создавать новую команду. И в принципе он с этим справляется. Но начало этого сезона немного пошатнуло «Крылья». В преддверии матча со «Спартаком» в Москве красно-белые выглядят в нем фаворитами», — сказал в беседе с «РБ Спорт» Шишкин.

При этом он отметил опыт и профессионализм «Крыльев Советов».

По его мнению, если «Спартак» будет играть в свойственной им манере, то их соперникам в матче будет нелегко.

Ранее нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.

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#рпл
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Кобнан предрёк «Краснодару» хорошее место по итогам сезона РПЛ
02 августа 2024, 19:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан спрогнозировал хорошее место в турнирной таблице РПЛ команде по итогу сезона.
«Это только начало сезона, идем шаг за шагом. С каждым матчем мы будем становиться. Не нужно волноваться, мы в самом начале пути. Уверен, по итогам сезона мы займем хорошее место. Мы получим хороший результат», — выразил уверенность в беседе с «РБ Спорт» Кобнан.

Напомним, что на данный момент после двух туров чемпионата России «Краснодар» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что для «Спартака» худшим в двадцать первом веке матчем стала игра против «Оренбурга».

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#спорт
#матч
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#рпл
#краснодар
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Булатов назвал худший в XXI веке матч для «Спартака»
02 августа 2024, 19:30

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов заявил, что для «Спартака» худшим в XXI веке матчем стала игра против «Оренбурга».
«Первая игра с «Оренбургом» была втягивающей для Станковича, знакомством с командой и чемпионатом. Это был худший матч «Спартака» в XXI веке, который я видел. Таким разобранным и неготовым выглядел «Спартак». Станкович быстро учится, он сумел перезарядить команду, и в следующих матчах с «Химками» и неоптимальным составом с «Динамо» они выглядели по-другому», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Булатов.

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказывал мнение о том, что команде полезно было бы усилить полузащиту.

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#матч
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#спартак
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Подмосковная теннисистка Мирра Андреева гарантировала себе олимпийскую медаль
02 августа 2024, 18:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

17-летняя теннисистка Мирра Андреева, представляющая Подмосковье, гарантировала себе медаль Олимпийских игр 2024 в Париже. Вместе с другой россиянкой Дианой Шнайдер она вышла в финал соревнований в женском парном разряде.
Россиянки разгромили испанскую пару Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:2. Таким образом, они обеспечили себе как минимум серебро.

Андреева и Шнайдер остались последними из российских теннисистов, продолжающих выступление на Олимпиаде.

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#спорт
#олимпиада
#олимпиада 2024
#теннис
#подмосковье
#московская область
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Арт-директор церемонии открытия ОИ-2024 в Париже рассказал об угрозах убийством
02 августа 2024, 18:36

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis

Прокуратура Парижа начала расследование по делу о травле в интернете арт-директора церемонии открытия Олимпийских игр Тома Жоли. Он рассказал полицейским, что регулярно получает оскорбления и угрозы смертью.
Об этом сообщил телеканал BFMTV в пятницу, 2 августа, со ссылкой на информацию, полученную от ведомства. Жоли подал соответствующую жалобу 30 июля после получения им в социальных сетях сообщений с оскорблениями и угрозами смертью. Он заявил, что причиной травли стала его сексуальная ориентация и ошибочное предположение авторов оскорбительных и угрожающих посланий о его израильских корнях.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля. Огромное количество людей во всём мире выразило возмущение пародией на произведение Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», представленная трансгендерами и представителями ЛГБТ*-сообщества. Представители МОК затем были вынуждены принести извинения тем, кого оскорбило данное действо.

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#церемония
#лгбт
#мок
#директор
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Тренер Федоренчик объяснила несогласие с оценкой судей Бладцевой на ОИ-2024
02 августа 2024, 17:59

Фото: iStock/Pavel1964

Тренер российской прыгуньи на батутах Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик выразила несогласие с оценками судей выступления спортсменки в финале Олимпийских игр в Париже.
Специалист отметила, что техника в выступлении Бладцевой была выше, чем её оценили судьи.

«Она прыгнула лучше по технике. Именно в технике мы рассчитывали на более высокую оценку. Все остальные оценки были объективными. С этим, наверное, мы немного не согласны. Анжела сама знает, что может выступить лучше. Она заменила один элемент, трудность меньше, но она выполнила десять элементов», — отметила в беседе с Metaratings.ru Федоренчик.

Также она высказала мнение о том, что по технике Бладцева не уступала английской коллеге, которая взяла медаль. Поэтому, считает тренер, оценка несправедлива.

Чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года Ольга Морозова объяснила успех российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на ОИ-2024.

«Они действуют с молодым задором. Но какой бы настрой у тебя ни был, без таланта ничего не получится. К счастью, девушки им не обделены. Они уже выступают на самом высоком уровне и входят в топ-25 рейтинга WTA. Вы понимаете, насколько высоко они взлетели? От таких мастеров можно ожидать всего», — заявила в беседе с RT Морозова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не смотрели поединок на ОИ-2024 алжирской боксёрши-трансгендера Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини.

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#тренер
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#мнение
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В Кремле высказались про скандальный бой боксера-трансгендера на ОИ-2024
Песков высказался о скандальном бое боксера-трансгендера на ОИ-2024 в Париже
02 августа 2024, 17:10

Фото: Сайт Кремля

Поединок на ОИ-2024 алжирской боксерши-трансгендера Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини не смотрели в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что смотреть бой не имеется особого желания.
Карини выступала в весе до 66 килограммов, она сдалась спустя 46 секунд после начала боя в 1/8 финала турнира. Перед этим итальянке в первом раунде поправили шлем в ее углу, а затем спортсменка пропустила несколько ударов. Когда объявляли победителя, Карини не пожала руку сопернице, а потом и вовсе заплакала, опустившись на колени.

Итальянский премьер Джорджа Мелони отметила, что участниц, у которых есть мужские генетические характеристики, нельзя допускать до женских состязаний. Анджела Карини завершила карьеру 2 августа.

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#олимпиада 2024
#новости
#кремль
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В трансляции Олимпиады по ошибке показали вместо флага СССР российский триколор
02 августа 2024, 16:32

Фото: istockphoto/marekuliasz

На летних Олимпийских играх в Париже произошёл очередной ляп организаторов, которые уже стали привычными. В трансляции соревнований по лёгкой атлетике телевизионщики перепутали флаги СССР и России.
При показе каждой из дисциплин во всех соревнованиях внизу экрана присутствует графика с мировым и олимпийским рекордами, напоминает «Спортбокс.ру». Перед началом соревнований по метанию молота на экране также появились лучшие мировой и олимпийский результаты.

Мировой рекорд в этой легкоатлетической дисциплине (86,74 м) был установлен в 1986 году Юрием Седых. Напротив его фамилии был верно поставлен советский флаг. Лучшее олимпийское достижение (84,80 м) было зафиксировано на Играх 1988 года в Сеуле. Его автором стал также советский спортсмен Сергей Литвинов. Однако организаторы, видимо, плохо знакомые с новейшей историей, выставили напротив его фамилии российский триколор.

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