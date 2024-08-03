Бах назвал триатлон на Олимпиаде «Сена-сационным» после жалоб спортсменов

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Олимпийский турнир по триатлону на Сене стал сенсационным, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на брифинге.
«Триатлон был сенсационным, даже лучше сказать «Сена-сационным», — подчеркнул Бах.
Примечательно, что по итогам состоявшихся соревнований канадского триатлониста Тайлера Миславчука вырвало на финише олимпийской дистанции. Турнир проходил при 30-градусной жаре и состоял из заплыва на 1,5 км по Сене, велогонки и бега.
Река Сена была закрыта для купания с 1923 года по причине высокого содержания кишечной палочки и иных вредоносных бактерий. Однако французский лидер Эммануэль Макрон заявил о достижении невозможного, поскольку Сену удалось сделать пригодной для заплыва триатлонистов на Олимпиаде.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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