Фото: Сайт Кремля
Поединок на ОИ-2024 алжирской боксерши-трансгендера Иман Хелиф, провалившей гендерный тест, с итальянкой Анджелой Карини не смотрели в Кремле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что смотреть бой не имеется особого желания.
Карини выступала в весе до 66 килограммов, она сдалась спустя 46 секунд после начала боя в 1/8 финала турнира. Перед этим итальянке в первом раунде поправили шлем в ее углу, а затем спортсменка пропустила несколько ударов. Когда объявляли победителя, Карини не пожала руку сопернице, а потом и вовсе заплакала, опустившись на колени.
Итальянский премьер Джорджа Мелони отметила, что участниц, у которых есть мужские генетические характеристики, нельзя допускать до женских состязаний. Анджела Карини завершила карьеру 2 августа.
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