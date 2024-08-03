Захарова высмеяла слова Макрона об Олимпиаде

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление французского лидера Эммануэля Макрона о церемонии открытия Олимпиады. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Ранее французский лидер заявил, что во время торжественного мероприятия «Франция продемонстрировала свое истинное лицо». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что большинство подумало не о лице страны, а о других частях тела, которые она показала во время церемонии.
Захарова заключила, что если Макрон утверждает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Захарова заключила, что если Макрон утверждает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее.
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова