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Баринов: Локомотив будет играть от печки

18 июля 2024, 18:31
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказал мнение о том, что команда в новом сезоне РПЛ не станет бороться за трофеи.


«Не уверен, что «Локомотив» в новом сезоне будет бороться за трофеи. Из-за того, что команду покинули некоторые важные футболисты, железнодорожники будут играть от печки. Конечно, расстроился после того, как узнал, что Миранчук и Жемалетдинов ушли из клуба. Миранчук — это мозг команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Баринов.

Ранее бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев заявил, что ожидает более напряжённой и серьёзной борьбы в новом сезоне чемпионата России. Он добавил, что уверенности в том, что «Зенит» снов станет чемпионом, ни у кого нет.

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#спорт
#тренер
#футбол
#рпл
Ташуев спрогнозировал более напряжённую борьбу в новом сезоне РПЛ
18 июля 2024, 18:21

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев заявил, что ожидает более напряжённой и серьёзной борьбы в новом сезоне чемпионата России.
«Стопроцентной уверенности в том, что «Зенит» станет чемпионом, нет. Есть большая вероятность, что так будет. Не скажу, что «Зенит» серьёзно усилился. В основном составе может играть только Глушенков. В новом сезоне борьба за чемпионство будет более напряжённой, чем в прошлом. «Зениту» повезло в концовке сезона 2023/24. Амбиции у остальных команд высокие», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ташуев.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что, хотя «Зенит» и показал хорошую игру, непобедимой команда не является. Вместе с тем он поздравил «Зенит» с победой в прошедшем сезоне.

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#спорт
#борьба
#футбол
#рпл
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Мостовой усомнился в возвращении Жиго в РФ
18 июля 2024, 17:58

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о том, что защитник «Марселя» Самюэль Жиго вряд ли вернётся в Россию.
«Жиго – защитник хорошего уровня для нашего чемпионата. Если он вернётся, это будет хороший переход и хорошая новость. Он же был одним из лучших в «Спартаке». Не особо верю в возвращение Жиго, если он в полном порядке. Одно дело у нас играть, а другое – в «Марселе», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

До этого агент футболиста заявлял о возможном возвращении Жиго в нашу страну.

Ранее бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник выражал уверенность в том, что экс-форвард «Локомотива» Артём Дзюба ещё выйдет на поле и сыграет.

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#переход
#футбол
#спортсмены
#россия
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«15 человек на сундук мертвеца»: Губерниев — о российских спортсменах на ОИ-2024
18 июля 2024, 17:50

Фото: iStock/yann vernerie

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о списке МОК с 15 15 российскими атлетами, которые выступят на Играх-2024 в Париже.
Он отметил, что обязательно будет болеть за российских спортсменов на этих Играх.

«15 человек на сундук мертвеца и бутылка рома! Йо-хо-хо! Буду болеть и переживать. Те люди, которым дорога наша страна, её спортивное развитие и наша молодёжь, те, которым дорого просвещение, нашу команду поддержат. Моё отношение к этим людям не изменилось. Они молодцы, наши спортсмены, к которым будет самоё тёплое отношение», — заявил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее сообщалось, что окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов в пяти видах спорта опубликовал Международный олимпийский комитет. В нейтральном статусе до Игр допустили 15 человек. Они покажут себя в плавании, прыжках на батуте, гребле на каноэ и байдарках, а также в велоспорте и теннисе.

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#спортсмены
#развитие
#мок
#олимпиада 2024
#россия
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Сборная Испания поднялась на 3 место рейтинга ФИФА после победы на Евро-2024
18 июля 2024, 17:46

Фото: istockphoto/bergserg

Сборная Испании поднялась на 3 место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) после победы на чемпионате Европы-2024, где обыграла команду Англии со счетом 2:1 в финале турнира в Германии. Обновленный рейтинг национальных сборных появился на сайте ФИФА.
Команда Испании благодаря победе на Евро-2024 поднялась сразу на пять позиций, набрав 1835,67 очков.

Первое место сохранилось за действующим чемпионом мира — сборной Аргентины с 1901,48 баллами, которая на прошлой неделе победила на Кубке Америки.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
  1. Аргентина - 1901,48 очков;
  2. Франция - 1854,91;
  3. Испания - 1835,67;
  4. Англия - 1812,26;
  5. Бразилия - 1785,61;
  6. Бельгия - 1772,44;
  7. Нидерланды - 1758,51;
  8. Португалия - 1741,43;
  9. Колумбия - 1727,32;
  10. Италия - 1714,29.
Сборная России осталась на 33 месте с 1506,58 очков. После санкций от ФИФА и УЕФА в 2022 году российская команда проводит только товарищеские матчи. В последнем матче, который прошел в Минске 7 июня, сборная обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче со счетом 4:0.
#франция
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#уефа
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«Матч ТВ» будет транслировать чемпионат Испании
18 июля 2024, 15:26

Фото: istockphoto / Rost-9D

Телеканал «Матч ТВ» заключил контракт на трансляцию чемпионата Испании, сообщили на официальном сайте телеканала.
Телеканал «Матч ТВ» стал обладателем прав на трансляцию матчей чемпионата Испании по футболу, которые будут проходить с сезона 2024/2025.

«Соглашение заключено на следующие семь сезонов. Контракт также включает медиаправа на второй испанский дивизион — Сегунду (LALIGA HYPERMOTION). Таким образом, весь испанский футбол будет вновь доступен для зрителей «Матч ТВ» — помимо чемпионата Испании, каналы холдинга продолжат показывать игры за Кубок Испании и Суперкубок страны», — говорится в публикации.

15 августа стартует новый сезон чемпионата Испании. В турнире примет участие полузащитник сборной России по футболу Арсен Захарян, который будет выступать за «Реал Сосьедад».

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#футбол
#соглашение
#матч
#страны
#контракт
#игры
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Российская сборная по футболу осталась на 33-месте в рейтинге ФИФА
18 июля 2024, 15:16

Фото: istockphoto/FotografieLink

На 33-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) осталась сборная России. Об этом сообщается на сайте организации.
Последний товарищеский матч с Белоруссией завершился счетом 4:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В лидерах осталась аргентинская сборная, за ней идет Франция, а замыкает тройку Испания, одержавшая победу на чемпионате Европы-2024. На четвертом месте Англия, а на пятом Бразилия.

УЕФА и ФИФА ввели ограничения на участие сборной РФ в международных турнирах из-за спецоперации. Отмечалось, что до конца боевых действий санкции не снимут.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет опубликовал список из 15 россиян, которые покажут себя в пяти видах спорта на ОИ-2024 в Париже.

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#россия
#футбол
#сборная россии
#новости
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Чемпион ММА из Дмитрова защитил титул на международном соревновании
18 июля 2024, 14:19

Фото: Евгений Рой

Чемпион профессиональной лиги по смешанным боевым единоборствам Hardcore Fighting Championship MMA Тагир Хибиев, тренирующийся в спортивной школе «Дмитровская дружина», подтвердил свой титул на прошедшем в Казахстане международном соревновании, передаёт корреспондент Евгений Рой.
В финале Тагир Хибиев одержал победу над бойцом из Таджикистана Фазлиддином Мадрахимовым. Год назад бой этих спортсменов за чемпионский пояс также закончилась победой Хибиева.

«Мадрахимов — очень сильный боец, чемпион в двух весовых категориях, но в этом году я настроился, собрался и сумел его снова победить», — рассказал Хибиев.
Тагир Хибиев родился в Дагестане, а в 13 лет переехал в подмосковный Дмитров. Боец выступает в разных видах спорта в профессиональных и любительских лигах. Он является чемпионом Подмосковья по ММА, чемпионом Центрального федерального округа по рукопашному бою и обладателем Кубка России по панкратиону.

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#бокс
#борьба
#дмитров
#спорт
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Представительница Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конному спорту
18 июля 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Наездница из Московской области Дарья Селиваненко выиграла бронзовую медаль лично-командного Кубка России по троеборью High Level, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Дарья Селиваненко к финальному дню соревнований была на третьем месте турнирного рейтинга. Первое место занимал представитель Калужской области, втрое — спортсменка из Нижегородской области. Соревнования по конкуру, прошедшие в последний день турнира, оставили тройку лидеров неизменной», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Дарья Селиваненко выступала на голштинском скакуне Балубе СР.

Лично-командный Кубок России по троеборью High Level проводился в посёлке Вернее Дубово Свердловской области с 10 по 15 июля.

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#спорт
#конный спорт
#кубок россии
#московская область
#подмосковье
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МОК опубликовал окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов
18 июля 2024, 11:11

Фото: istockphoto/Alexandros Michailidis

Окончательный список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов в пяти видах спорта опубликовал Международный олимпийский комитет. В нейтральном статусе до Игр допустили 15 человек. Они покажут себя в плавании, прыжках на батуте, гребле на каноэ и байдарках, а также в велоспорте и теннисе.
Среди участников-теннисистов находятся Елена Веснина, Диана Шнайдер, Павел Котов, Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин, Даниил Медведев.

В велоспорте выступят Глеб Сырица, Алена Иванченко и Тамара Дронова. Прыжки на батуте продемонстрирует Анжела Бладцева.

Греблю на байдарках и каноэ можно увидеть с участием Захара Петрова, Алексея Коровашкова и Олеси Ромасенко. Кроме того, свои способности покажет пловец Евгений Сомов.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.

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