Баринов: Локомотив будет играть от печки

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Заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов высказал мнение о том, что команда в новом сезоне РПЛ не станет бороться за трофеи.
«Не уверен, что «Локомотив» в новом сезоне будет бороться за трофеи. Из-за того, что команду покинули некоторые важные футболисты, железнодорожники будут играть от печки. Конечно, расстроился после того, как узнал, что Миранчук и Жемалетдинов ушли из клуба. Миранчук — это мозг команды», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Баринов.
Ранее бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев заявил, что ожидает более напряжённой и серьёзной борьбы в новом сезоне чемпионата России. Он добавил, что уверенности в том, что «Зенит» снов станет чемпионом, ни у кого нет.
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