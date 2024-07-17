Деменко высказал уверенность в том, что «Краснодар» будет искать игроков

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко заявил, что команда будет заниматься поиском новых игроков.
Так он прокомментировал ближайшие перспективы «Краснодара».
Кроме этого, он выразил уверенность в том, что команде необходимо усиливать оборонительный блок.
Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.
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Кроме этого, он выразил уверенность в том, что команде необходимо усиливать оборонительный блок.
«В атакующих действиях команды мы видим разнообразие, а вот в оборонительных есть проблемы. Я уверен, что «Краснодар» будет искать игроков. Другое дело, что сейчас не каждый примет решение переехать в Краснодар, зная логистику. Но, с другой стороны, финансовая составляющая никуда не делась, и другие футболисты всё равно будут рассматривать», – отметил в беседе с Metaratings.ru Деменко.
Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ни он, ни команда не испытывают усталости от побед.
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Мелисса Тимофеева