Ташуев спрогнозировал более напряжённую борьбу в новом сезоне РПЛ

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Бывший главный тренер «Ахмата», «Факела» Сергей Ташуев заявил, что ожидает более напряжённой и серьёзной борьбы в новом сезоне чемпионата России.
«Стопроцентной уверенности в том, что «Зенит» станет чемпионом, нет. Есть большая вероятность, что так будет. Не скажу, что «Зенит» серьёзно усилился. В основном составе может играть только Глушенков. В новом сезоне борьба за чемпионство будет более напряжённой, чем в прошлом. «Зениту» повезло в концовке сезона 2023/24. Амбиции у остальных команд высокие», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Ташуев.
Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что, хотя «Зенит» и показал хорошую игру, непобедимой команда не является. Вместе с тем он поздравил «Зенит» с победой в прошедшем сезоне.
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