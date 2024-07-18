Ташуев спрогнозировал более напряжённую борьбу в новом сезоне РПЛ

Сборная Испании поднялась на 3 место рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) после победы на чемпионате Европы-2024, где обыграла команду Англии со счетом 2:1 в финале турнира в Германии. Обновленный рейтинг национальных сборных появился на сайте ФИФА.

Аргентина - 1901,48 очков; Франция - 1854,91; Испания - 1835,67; Англия - 1812,26; Бразилия - 1785,61; Бельгия - 1772,44; Нидерланды - 1758,51; Португалия - 1741,43; Колумбия - 1727,32; Италия - 1714,29.

Команда Испании благодаря победе на Евро-2024 поднялась сразу на пять позиций, набрав 1835,67 очков.Первое место сохранилось за действующим чемпионом мира — сборной Аргентины с 1901,48 баллами, которая на прошлой неделе победила на Кубке Америки.Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:Сборная России осталась на 33 месте с 1506,58 очков. После санкций от ФИФА и УЕФА в 2022 году российская команда проводит только товарищеские матчи. В последнем матче, который прошел в Минске 7 июня, сборная обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче со счетом 4:0.