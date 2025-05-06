Баскетболисты из Химок одержали вторую победу над командой «Зенит-2»

Фото: администрация г.о. Химки
Вторую победу в серии за бронзовые медали чемпионата Суперлиги одержал баскетбольный клуб «Химки» над «Зенитом-2» из Петербурга. Химчане победили со счетом 101:85.
В первой четверти игры, когда подмосковные спортсмены получили 27 очков, стало ясно, что они намерены стать бронзовыми призерами, укрепив преимущество над противником.
Во второй четверти обе команды мощно атаковали друг друга. Благодаря Кириллу Попову, Евгению Фидию и Константину Шевчуку, «Химки» получили преимущество в шесть очков и отправились на большой перерыв.
В третьей четверти спортсмены Северной столицы не смогли обойти химчан, не вышло даже сократить разрыв. А химкинские игроки оторвались тем временем на восемь очков.
Последние десять минут прошли по той же схеме. «Химки» победили со счетом 2:0 в серии. Третья и, возможно, заключительная встреча состоится в Петербурге, 11 мая. Начало в 18:00 в зале «Академии Зенит». Прямой эфир будет доступен на официальном сайте команды.
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Во второй четверти обе команды мощно атаковали друг друга. Благодаря Кириллу Попову, Евгению Фидию и Константину Шевчуку, «Химки» получили преимущество в шесть очков и отправились на большой перерыв.
В третьей четверти спортсмены Северной столицы не смогли обойти химчан, не вышло даже сократить разрыв. А химкинские игроки оторвались тем временем на восемь очков.
Последние десять минут прошли по той же схеме. «Химки» победили со счетом 2:0 в серии. Третья и, возможно, заключительная встреча состоится в Петербурге, 11 мая. Начало в 18:00 в зале «Академии Зенит». Прямой эфир будет доступен на официальном сайте команды.
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Никита Кротов