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Рукопашники Солнечногорска победили на чемпионате Азии

Роман и Илья Манухины стали чемпионами Азии по рукопашному бою
Фото: администрация г.о. Солнечногорск

Фото: администрация г.о. Солнечногорск

Звание чемпионов Азии по рукопашному бою получили солнечногорские спортсмены Роман и Илья Манухины. В администрации городского округа уточнили, что мужчины взяли золото в рамках мирового Первенства и Открытого чемпионата в Кыргызстане.
«Рукопашники Солнечногорска на высочайшем уровне представили не только Солнечногорск, но и всю Россию. Они не останавливаются на достигнутом и уже готовятся к новым международным стартам», — прокомментировала замглавы округа Виктория Куракова.
Между собой соревновались 15 стран и 250 участников. За звание лучших боролись спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии, Пакистана, Италии, Сирии, Палестины и Конго. Соревнования состоялись в Бишкеке.

Манухины были неоднократными призерами всероссийских, международных и мировых соревнований.

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Байрамян ждет возвращения России в мировой футбол в следующем сезоне
Байрамян: хорошо, если бы Россия вернулась в мировой футбол в следующем сезоне
06 мая 2025, 12:16

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью «РБ Спорт» поделился своим мнением о приостановлении участия российских команд в международных турнирах.
С весны 2022 года клубы и сборные России не могут участвовать в официальных соревнованиях.

«Отстранение российских команд от международных турниров, безусловно, влияет на желание продолжать карьеру. Мне тоже хочется сыграть в еврокубках. Кто бы этого не хотел? Уверен, что любой профессиональный игрок мечтает выступать на международной арене. Я бы тоже не отказался, но остаюсь реалистом. Посмотрим, что будет дальше. Было бы замечательно, если бы Россия вернулась в мировой футбол уже в следующем сезоне. Российский футбол этого заслуживает», – отметил Байрамян в беседе с изданием.
На данный момент после 27 туров Российской Премьер-Лиги донской клуб занимает восьмое место с 38 очками. В финале Пути регионов FONBET Кубка России «желто-синие» встретятся со «Спартаком». Матч пройдет в четверг, 15 мая, в 20:00 по московскому времени на «Лукойл Арене» в Москве.

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Байрамян раскрыл секретный чат «Ростова»
Байрамян: Карпин остался в чате «Ростова» и пишет в нем
06 мая 2025, 12:15

Фото: istockphoto/NiseriN

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, что экс-тренер «желто-синих» Валерий Карпин остался в чате команды и даже пишет в нем. Футболиста цитирует портал «РБ Спорт».
«…У нас есть чат с игроками, где Валерий Георгиевич остался и пишет (…) В любой момент я могу ему написать, он ответит», — прокомментировал Байрамян.
Он добавил, что виделся и общался с Карпиным последний раз в Северной столице. По словам армянского игрока, 56-летний тренер счастлив, а бывшие подопечные рады за него. Карпин ушел с поста тренера «Ростова» 25 февраля.

В настоящее время «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, заработав 38 очков.

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Глебов оценил игру «Динамо» при Личке
Глебов: назвал стереотипом плохую игру «Динамо» в обороне при Личке
06 мая 2025, 11:49

Фото: istockphoto/gorodenkoff

То, что «Динамо» плохо играло в обороне при тренере Марцеле Личке, — стереотип, заявил Metaratings.ru полузащитник «бело-голубых» Данил Глебов.
«Я думаю, «Динамо» при Личке скорее стереотипно считалось командой, которая плохо играет в обороне, которая разбалансирована. Но это ложные стереотипы, нужно уходить от них», — прокомментировал футболист.
Глебов вспомнил последние матчи с питерским «Зенитом» и со «Спартаком». По его словам, «сине-бело-голубые» имели небольшое преимущество в первые 20 минут игры. Практически такая же ситуация была и с «красно-белыми», добавил Глебов.

«…У нас что, в последнее время были проблемы в обороне?» — задался вопросом игрок.

В настоящее время у «Динамо» 50 очков и пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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Легкоатлетическая эстафета к 80-летию Великой Победы пройдет в Солнечногорске
06 мая 2025, 11:31

Фото: администрация г.о. Солнечногорск

Легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на стадионе спорткомплекса «Металлург» в Солнечногорске. Как уточнили в администрации городского округа, мероприятие состоится в грядущий четверг, 8 мая.
«Это не просто спортивные соревнования. Данным мероприятием мы выражаем благодарность и почтение героическому советскому народу, отстоявшему нашу свободу, независимость и будущее поколений», — прокомментировала замглавы округа Виктория Куракова.
Регистрация начнется в 10:30 по адресу: ул. Безверхова, стр. 9Б, Спортивный комплекс «Металлург». Начало соревнований в 11:00. Предварительную регистрацию можно пройти по ссылке.

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Кафанов: Конкуренция со стороны Сафонова заставляет Доннаруму играть всё лучше
05 мая 2025, 19:15

Фото: istockphoto/Rost-9D

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарума вынужден постоянно совершенствоваться и играть на самом высоком уровне. К этому его вынуждает конкуренция со стороны российского голкипера Матвея Сафонова.
Такое мнение в разговоре с сетевым изданием «РБ Спорт» высказал тренер вратарей футбольного клуба «Ростов» и сборной России Виталий Кафанов. Он считает Сафонова и его итальянского коллегу по амплуа голкиперами одного уровня и класса.

«Конкуренция, которую навязал Доннарумме Матвей, заставляет итальянца играть на самом высоком уровне. Это заслуга Сафонова», — сказал тренер, многократно пересекавшийся с голкипером в сборной страны.

Напомним, Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара» летом 2024 года. Стоимость трансфера составила 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, включая Лигу чемпионов. В них он пропустил 13 мячей, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. На счету Доннарумы 37 проведённых матчей, столько же пропущенных голов и 11 игр «на ноль».

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