Рукопашники Солнечногорска победили на чемпионате Азии

Фото: администрация г.о. Солнечногорск
Звание чемпионов Азии по рукопашному бою получили солнечногорские спортсмены Роман и Илья Манухины. В администрации городского округа уточнили, что мужчины взяли золото в рамках мирового Первенства и Открытого чемпионата в Кыргызстане.
«Рукопашники Солнечногорска на высочайшем уровне представили не только Солнечногорск, но и всю Россию. Они не останавливаются на достигнутом и уже готовятся к новым международным стартам», — прокомментировала замглавы округа Виктория Куракова.Между собой соревновались 15 стран и 250 участников. За звание лучших боролись спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана, Армении, Грузии, Пакистана, Италии, Сирии, Палестины и Конго. Соревнования состоялись в Бишкеке.
Манухины были неоднократными призерами всероссийских, международных и мировых соревнований.
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