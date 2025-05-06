Легкоатлетическая эстафета к 80-летию Великой Победы пройдет в Солнечногорске

Фото: администрация г.о. Солнечногорск
Легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на стадионе спорткомплекса «Металлург» в Солнечногорске. Как уточнили в администрации городского округа, мероприятие состоится в грядущий четверг, 8 мая.
«Это не просто спортивные соревнования. Данным мероприятием мы выражаем благодарность и почтение героическому советскому народу, отстоявшему нашу свободу, независимость и будущее поколений», — прокомментировала замглавы округа Виктория Куракова.Регистрация начнется в 10:30 по адресу: ул. Безверхова, стр. 9Б, Спортивный комплекс «Металлург». Начало соревнований в 11:00. Предварительную регистрацию можно пройти по ссылке.
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