Легкоатлетическая эстафета к 80-летию Великой Победы пройдет в Солнечногорске

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарума вынужден постоянно совершенствоваться и играть на самом высоком уровне. К этому его вынуждает конкуренция со стороны российского голкипера Матвея Сафонова.