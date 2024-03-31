Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере

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Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, прокомментировал первое поражение в карьере. Об этом сообщает The Guardian.
Цзю назвал американца Себастьяна Фундору новым королем дивизиона. По словам спортсмена, в спорте случаются поражения.
Цзю отметил, что отдал всего себя этому бою, а также подчеркнул, что готов встретиться с любым соперником в любое время. Боксер рассказал, что также готов на реванш.
Напомним, бой Цзю-младшего и Фундоры прошел в ночь на 31 марта. Он длился все 12 раундов. Победитель определялся раздельным решением судей. В настоящее время на счету 29-летнего Тима Цзю двадцать четыре победы, семнадцать из них одержаны нокаутом.
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Цзю отметил, что отдал всего себя этому бою, а также подчеркнул, что готов встретиться с любым соперником в любое время. Боксер рассказал, что также готов на реванш.
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Екатерина Коршунова