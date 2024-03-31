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Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере

Тим Цзю заявил, что после поражения готов на реванш с американцем Фундорой
31 марта 2024, 10:45
Фото: iStock/FOTOKITA

Фото: iStock/FOTOKITA

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, прокомментировал первое поражение в карьере. Об этом сообщает The Guardian.
Цзю назвал американца Себастьяна Фундору новым королем дивизиона. По словам спортсмена, в спорте случаются поражения.

Цзю отметил, что отдал всего себя этому бою, а также подчеркнул, что готов встретиться с любым соперником в любое время. Боксер рассказал, что также готов на реванш.


Напомним, бой Цзю-младшего и Фундоры прошел в ночь на 31 марта. Он длился все 12 раундов. Победитель определялся раздельным решением судей. В настоящее время на счету 29-летнего Тима Цзю двадцать четыре победы, семнадцать из них одержаны нокаутом.

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Подмосковные спортсмены взяли девять медалей на Зимних играх паралимпийцев
29 марта 2024, 21:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые, пять серебряных и бронзовую награду на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
Первые места в спринте и в лыжной гонке классическим стилем на 20 км. среди слепых спортсменов заняли Олег Пономарёв и ведущий-лидер Андрей Романов. Помимо этого, она взяли две серебряные награды в гонке свободным стилем на 10 км и в эстафете.

В соревнованиях по горным лыжам среди слепых спортсменов в скоростном спуске не было равных Дмитрию Шульге и его лидеру Максиму Матвееву. Ещё один тандем спортсменов из Подмосковья – Валерий Редкозубов и Евгений Героев – показал второй результат в супер-комбинации и слаломе.

Серебро в копилку сборной Московской области добавил Александр Ахмадулин по итогам турнира по сноуборд-кроссу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В сноуборд-кросс-слаломе подмосковный атлет Сергей Бачу поднялся на третью ступень пьедестала.

Комплексные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» проходят с 18 по 30 апреля в Ханты-Мансийске, Южно-Сахалинске, Миассе и Новосибирске. В финальных соревнованиях по шести видам спорта участвуют более 400 спортсменов. Они разыгрывают 71 комплект медалей.

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Промоутер Гаджиев: МОК не запретит россиянам участвовать в Играх дружбы
29 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/Mei Hwajyan

Глава промоутерской компании Камил Гаджиев высказал мнение о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не сможет запретить российским спортсменам принимать участие в Играх дружбы.
«Спортсмены, которые примут участие в Олимпиаде, смогут затем принять решения, которые, надеюсь, будут объективны. По тому, что я сегодня слышу, могу судить, что Игры дружбы будут беспрецедентны по уровню организации, по мотивации для спортсменов, причём не только российских, но и участников из-за рубежа, которые могут стать чемпионами», — прокомментировать в беседе с Газета.ру Гаджиев.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российская и украинская стороны не будут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, таким образом, подведён итог казавшимся бесконечными дискуссиям о допуске спортсменов из России к Олимпиаде.

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Сенников назвал Дзюбу нападающим №1 в «Локомотиве»
29 марта 2024, 17:40

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент.
«Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий №1 в «Локомотиве». Других вариантов нет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

Он добавил, что спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и команде он очень полезен.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов также заявлял, что 35-летний форвард Артём Дзюба не является обузой для команды, а наоборот, может принести пользу.

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#спорт
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#спортсмен
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Спортивный эксперт Чинквини позитивно отозвался о матче России с Сербией
29 марта 2024, 17:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини заявил, что получил удовольствие от просмотра матча России и Сербии.
«Я смотрел игру России с Сербией и получил удовольствие. У России сейчас хорошая команда. Но проблема в том, что команда Карпина не может соревноваться с лучшими европейскими соперниками в официальных матчах и турнирах, клубы лишены еврокубков. Это всё очень плохо для России», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Чинквини.

По его мнению, игра может становиться лучше, а спортсмены могут добиваться профессионального прогресса только в матчах с лучшими командами других стран.

Ранее сборная России по футболу разгромила Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0. Матч проходил на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

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Два королёвских единоборца взяли медали чемпионата ЦФО по ММА
29 марта 2024, 16:49

Фото: пресс-служба г. о. Королёв

Два представителя Королёва завоевали медали чемпионата и первенства Центрального федерального округа по смешанным единоборствам среди юношей 16-17 лет и старше 20 лет. Об этом сообщил в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Воспитанник Академии единоборств FIGHTZONE Гаджимурад Абдуризаев взял золото турнира. Он победил в четырёх поединках, три из которых завершил досрочно. А Николай Галин стал бронзовым призёром, уступив в полуфинальном поединке. В командном зачёте королёвские спортсмены стали вторыми в составе сборной Московской области», – говорится в сообщении.
Соревнования прошли в Брянске. В приняли участие 160 спортсменов из всех регионов ЦФО. Впереди – главный турнир года, первенство России. Он пройдёт в Чебоксарах в конце апреля.

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#королёв
#чемпионат
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#цфо
#соревнования
#московская область
#подмосковье
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Глава МОК Бах: Украина и Россия не будут бойкотировать Олимпиаду в Париже
29 марта 2024, 10:48

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Российская и украинская сторона не будут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже. Таким образом, подведён итог казавшимся бесконечными дискуссиям о допуске спортсменов из России к Олимпиаде.
Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время своего выступления на генеральной ассамблее национальных олимпийских комитетов (НОК) Океании. По его словам, бойкота игр в Париже со стороны России и Украины удалось избежать.

Как отметил глава МОК, взгляды на ситуацию с допуском на Олимпиаду российских атлетов по-прежнему очень разные. Одни считают, что применение санкций в отношении спортсменов из России носит избыточный характер, другие — что оно недостаточно. Томас Бах подчеркнул, что такой разброс мнений зачастую свидетельствует о том, что принятое решение как раз и является единственно верным.

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#спортсмены
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В финале этапа Школьной лиги тэг-регби в Подмосковье приняли участие 17 команд
29 марта 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финал муниципального этапа Школьной лиги тэг-регби состоялся в подмосковном Ногинске, его участниками стали 17 команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финале принимали участие команды юношей и девушек 2010-2011 город рождения, они соревновались раздельно. Матчи состояли из двух таймов по пять минут каждый с перерывом на одну минуту», — отмечается в сообщении.
Среди команд юношей лучшими стали регбисты «Триумфа» из городского округа Химки. Серебро муниципального этапа завоевали представители спортивной школы №24 имени С.А. Красовского из городского округа Щёлково. Третье место заняла команда из домодедовской школы №7.

Среди девушек победу одержала команда школы «Перспектива» из Власихи, на вторую ступень пьедестала поднялись представительницы средней школы №28 из Люберец, а бронзовая медаль досталась команде школы №14 Сергиево-Посадского округа.

Тэг-регби — бесконтактный вариант регби, исключающий силовые приёмы.

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#спорт
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#московская область
#подмосковье
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Точилин выразил уверенность в пользе Смолова для «Динамо»
28 марта 2024, 15:45

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что футболист Фёдора Смолов способен проявить себя и принести пользу команде.
«В первой части чемпионата мы увидели, что Смолова могут использовать не только на позиции нападающего. У Фёдора и Тюкавина был неплохой тандем. Смолов ещё себя проявит. В каждой команде должны быть молодые и опытные игроки. Фёдор еще может принести пользу «Динамо», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Точилин.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказывал мнение о том, что ведущими игроками сборной России являются футболисты Александр Головин и Алексей Миранчук. Он рекомендовал всем спортсменам равняться на них и на их высокий уровень игры.

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#спорт
#тренер
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#футбол
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Тренер Силкин предрёк чемпионство «Зениту» в РПЛ
28 марта 2024, 15:36

Фото: iStock/efks

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, что чемпионом в РПЛ станет «Зенит».
Он отметил наиболее высокий уровень команды в сравнении с другими.

«Ближайшие матчи в РПЛ покажут, есть ли интрига. Пока сложно что-то сказать. Команды первой тройки достаточно близки по очкам друг к другу, но как ни крути — «Зенит» на две головы выше всех. Я думаю, что все-таки он станет чемпионом. Но всё ещё может измениться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

А бывший футболист «Динамо» Олег Терехин высказывал мнение о том, что «Краснодар» является одним из основным претендентов на чемпионство в РПЛ. Он также выражал надежду на то, что за чемпионство в РПЛ борьба между командами будет продолжаться до последнего тура.

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