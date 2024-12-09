Биатлонистки из Подмосковья выиграли призовые места в масс-старте на этапе Кубка России

Команду «Краснодара» лихорадит, она нестабильна, но зимняя пауза вряд ли ослабит клуб. Об этом заявил комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев. По его словам, с похожей ситуацией сейчас сталкиваются все команды.