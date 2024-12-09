Биатлонистки из Подмосковья выиграли призовые места в масс-старте на этапе Кубка России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Представительницы Московской области Анастасия Халили и Полина Шевнина выиграли золотую и бронзовую награды в женском масс-старте на 12 километров, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Анастасия Халили допустила четыре промаха на огневых рубежах, но это не помешало ей показать лучшее время гонки. Второе место заняла Светлана Миронова из Свердловской области, которая допустила два промаха и отстала от победительницы на 8,6 секунды.
Замкнула тройку призёров Полина Шевнина. На четвёртом огневом рубеже спортсменка допустила три промаха и отставала от лидера более чем на 25 секунд. Однако Полине удалось сократить отставание до 12,9 секунды и занять третье место.
Женский масс-старт на 12 километров прошёл 8 декабря в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Турнир проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Замкнула тройку призёров Полина Шевнина. На четвёртом огневом рубеже спортсменка допустила три промаха и отставала от лидера более чем на 25 секунд. Однако Полине удалось сократить отставание до 12,9 секунды и занять третье место.
Женский масс-старт на 12 километров прошёл 8 декабря в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Турнир проходит в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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