Подмосковная сноубордистка Мулендеева выиграла медаль на этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Полина Мулендеева из Московской области завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительница Подмосковья Полина Мулендеева стала третьей в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщин. Золотую медаль завоевала спортсменка из Москвы, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялась сноубордистка из Алтайского края», — говорится в сообщении.Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» проходят в Миассе, соревнования стартовали 3 декабря и завершаются сегодня, 6 декабря. Участниками соревнований стали свыше 85 спортсменов из разных регионов страны.
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