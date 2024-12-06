Подмосковные фигуристы завоевали пять медалей Всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Фигуристы из Подмосковья привезли пять медалей с Всероссийских соревнований на призы олимпийского чемпиона Фёдора Климова, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. В их копилке – два золота, серебро и две бронзы.
«В танцах на льду первое место по программе кандидатов в мастера спорта занял дуэт Марии Фефеловой и Артёма Валова. Второе золото в этой дисциплине команде принёс Максим Некрасов в паре с московской спортсменкой Василисой Кагановской по программе мастеров спорта», – уточнили в ведомстве.В одиночном катании среди женщин серебряным призёром стала Дарья Третьякова. У юношей бронзовые награды выиграли Борис Татаров и Даниил Шарков по программе кандидатов в мастера спорта и первого разряда соответственно.
Как отметили в министерстве, все спортсмены – воспитанниками подмосковного училища олимпийского резерва №1. Третьякова также представляет школу фигурного катания «Ангелы Плющенко».
Турнир проходил в Сочи. Участие в нём приняли 150 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Московской, Свердловской и Ростовской областей, а также Ставропольского края.
Всероссийские соревнования по фигурному катанию на призы олимпийского чемпиона Фёдора Климова» – традиционный турнир, проходящий в конце года. В нём участвуют спортсмены, имеющие первый спортивный разряд, кандидаты в мастера и мастера спорта.
Соревнования организованы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская