Бывший директор «Анжи» Балашов рассказал о зарплате Это'О в Махачкале

Фото: istockphoto/Rost-9D
Ставший в 2011 году владельцем клуба «Анжи» из Махачкалы миллиардер лезгинского происхождения Сулейман Керимов стал приглашать в команду звёзд мировой величины, соблазняя их высокими заработками. Лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, бывший игрок «Барселоны» и «Интера» Самуэль Это'О, например, зарабатывал 20 миллионов рублей в день.
Об этом рассказал бывший директор махачкалинского клуба Дмитрий Балашов в разговоре с изданием «Спорт Экспресс». По его словам, это был первый и единственный случай в его жизни, когда он испытал настоящий шок от цифр. Даже миллиард в платежной ведомости, которую получил от «Зенита» генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов за переход португальца Мигеля Данни так его не впечатлил.
Кроме Это'О, в «Анжи» времен Керимова съехались многие знаменитые футболисты. Например, чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос, полузащитник сборной России Юрий Жирков, перебравшийся в Махачкалу из лондонского «Челси», лучший полузащитник только что завершившегося чемпионата Бразилии Жусилей да Силва, нападающий сборной Бразилии Диего Тарделли, игрок сборной Марокко Мубарак Буссуфа, перешедший из французского «Марселя». Тренировал команду знаменитый голландец Гус Хиддинк. Но больше всех зарабатывал именно камерунец. Имея контракт на 28,8 миллиона евро в год, он на тот момент являлся самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Летом 2013 года в «Анжи» объявили о смене «вектора развития», в результате чего команду покинули все звёздные футболисты, включая Это'О.
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Кроме Это'О, в «Анжи» времен Керимова съехались многие знаменитые футболисты. Например, чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос, полузащитник сборной России Юрий Жирков, перебравшийся в Махачкалу из лондонского «Челси», лучший полузащитник только что завершившегося чемпионата Бразилии Жусилей да Силва, нападающий сборной Бразилии Диего Тарделли, игрок сборной Марокко Мубарак Буссуфа, перешедший из французского «Марселя». Тренировал команду знаменитый голландец Гус Хиддинк. Но больше всех зарабатывал именно камерунец. Имея контракт на 28,8 миллиона евро в год, он на тот момент являлся самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
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Александр Бойцов