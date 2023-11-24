Матч сборной России и команды Кубы по футболу внесут в Книгу рекордов РФ

Фото: iStock/Marcus Millo
Товарищеский матч между сборной России и национальной командой Кубы внесут в Книгу рекордов РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».
Напомним, что матч, состоявшийся 20 ноября, завершился со счётом 8:0 в пользу российской команды.
Сборная России побила собственный рекорд по числу спортсменов, забивших голы в ходе одного матча. Отмечается, что в матче, который проходил на «Волгоград Арене» отличись восемь российских игроков: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
Таким образом, было принято решение внести этот матч в Книгу рекордов России. Церемония по этому поводу пройдёт в начале декабря. По предварительным данным, в ней примут участие главный тренер сборной России Валерий Карпин и руководство Российского футбольного союза (РФС).
Читайте также:
Сборная России одержала победу над Кубой в товарищеском матче
Агент Селюк назвал возможный матч сборной РФ и Буркина-Фасо интересным
Тренер Семак назвал «Сочи» командой с качественными игроками
Сборная России побила собственный рекорд по числу спортсменов, забивших голы в ходе одного матча. Отмечается, что в матче, который проходил на «Волгоград Арене» отличись восемь российских игроков: Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.
Читайте также:
Сборная России одержала победу над Кубой в товарищеском матче
Агент Селюк назвал возможный матч сборной РФ и Буркина-Фасо интересным
Тренер Семак назвал «Сочи» командой с качественными игроками
Анастасия Чинкова