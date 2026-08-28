Бывший футболист сборной России назвал лучших игроков РПЛ

28 августа 2026, 02:40

Экс-футболист «Зенита» Канунников назвал лучших игроков в РПЛ

Фото: iStock/Andreyuu

Экс‑нападающий «Зенита» Максим Канунников прокомментировал проигрыш петербургской команды в матче 5‑го тура РПЛ против «Спартака» (0:2) и поделился мнением о лучших игроках в чемпионате России. Его слова цитирует Metaratings.ru.





По мнению Канунникова, не стоит делать далеко идущие выводы на основании одной встречи, однако прошедший матч позволил ему оценить реальные возможности обеих команд. Он отметил хорошие перспективы «Спартака» под руководством Карседо.



Канунников считает, что в игре с москвичами «Зенит» не продемонстрировал должной динамики и напора: атака команды выглядела невыразительно. При этом бывший футболист затруднился однозначно назвать главную причину неудачного выступления клуба с берегов Невы.



«Хотя состав «сине-бело-голубых» хорошо укомплектован, он не стал слабее за последнее время. Вендел и Глушенков – лучшие игроки РПЛ на своих позициях. Клуб будет бороться за чемпионство, он один из фаворитов, как и раньше», – сказал Канунников.