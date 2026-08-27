Познер рассказал, за какой российский клуб болел раньше

27 августа 2026, 14:46

Познер рассказал, что раньше болел за московское «Торпедо»

Фото: iStock/gorodenkoff

Журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что в прошлом болел за московское «Торпедо». Его слова приводит Metaratings.ru.





Комментатор отметил, что ему очень нравилась эта команда, а из игроков он выделял Валерия Воронина, Эдуарда Стрельцова и Валентина Иванова. Однако позже, когда клуб начал «сыпаться», интерес к российскому футболу у него пропал. Сейчас Познер отдает предпочтение испанской «Барселоне».

«Мне страшно нравится их стиль игры еще с давних пор», – пояснил он.