Познер рассказал, за какой российский клуб болел раньше
Познер рассказал, что раньше болел за московское «Торпедо»
Журналист и телеведущий Владимир Познер признался, что в прошлом болел за московское «Торпедо». Его слова приводит Metaratings.ru.
Комментатор отметил, что ему очень нравилась эта команда, а из игроков он выделял Валерия Воронина, Эдуарда Стрельцова и Валентина Иванова. Однако позже, когда клуб начал «сыпаться», интерес к российскому футболу у него пропал. Сейчас Познер отдает предпочтение испанской «Барселоне».
«Мне страшно нравится их стиль игры еще с давних пор», – пояснил он.«Торпедо» трижды становилось чемпионом СССР, шесть раз выигрывало Кубок СССР, а один раз — Кубок России. Сейчас клуб выступает в Лиге PARI. «Барселона» является действующим чемпионом Испании.