Бывший футболист «Локомотива» высказался о борьбе «Краснодара» за чемпионство в РПЛ без Кривцова
Футболист Булыкин: «Краснодар» поборется за чемпионство в РПЛ без Кривцова
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал потерю полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, который из-за тяжелой травмы пропустит остаток текущего сезона. Об этом стало известно 27 августа.
Булыкин считает, что кадровая проблема не помешает «быкам» бороться за золото РПЛ. По его словам, команда демонстрирует сильный характер и сплоченность, что подтверждают волевые победы на последних минутах.
«Они идут на первом месте без потери очков», — сказал спикер Metaratings.ru.По информации инсайдера Ивана Карпова, Кривцов выбыл до начала 2027 года из-за разрыва сухожилия. Повреждение он получил в матче второго тура группового этапа Кубка России против московского «Динамо». В текущем сезоне 24-летний хавбек провел шесть матчей, забил три гола и отдал один голевой пас. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,5 млн евро.
После пяти туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в таблице с 15 очками. Ближайший матч команда проведет 29 августа дома против «Ростова». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.