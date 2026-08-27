Бывший футболист «Локомотива» высказался о борьбе «Краснодара» за чемпионство в РПЛ без Кривцова

27 августа 2026, 12:27

Футболист Булыкин: «Краснодар» поборется за чемпионство в РПЛ без Кривцова

Фото: istockphoto/NiseriN

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал потерю полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, который из-за тяжелой травмы пропустит остаток текущего сезона. Об этом стало известно 27 августа.





Булыкин считает, что кадровая проблема не помешает «быкам» бороться за золото РПЛ. По его словам, команда демонстрирует сильный характер и сплоченность, что подтверждают волевые победы на последних минутах.





«Они идут на первом месте без потери очков», — сказал спикер Metaratings.ru.