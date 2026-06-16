Бывший футболист ЦСКА высказался о возможных летних трансферах клуба
Футболист Сенников: ЦСКА не нуждается в трансферах летом, у него все есть
Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников высказался против масштабных покупок в летнее трансферное окно. По его мнению, клубу не требуется серьёзное обновление состава, так как зимой команда уже получила качественное усиление.
Главную задачу эксперт видит в налаживании внутрикомандных связей, пишет Metaratings.ru. Он напомнил, что сезон для красно-синих выдался непростым из-за тренерских перестановок и возникших недопониманий, и посоветовал сосредоточиться на урегулировании внутренних вопросов.
«У ЦСКА всего хватает, трансферы летом не нужны», — высказался собеседник.Сенников отметил, что концовка чемпионата оставляет повод для оптимизма: в последних двух турах армейцы действовали уверенно и завершили сезон на мажорной ноте. ЦСКА финишировал на пятой позиции в РПЛ, набрав 51 очко. Чемпионом стал «Зенит» (68 баллов), «серебро» у «Краснодара» (66), тройку замкнул «Локомотив» (53).