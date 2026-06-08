Экс-хавбек ЦСКА высказался о шансах «армейцев» на победу в следующем сезоне РПЛ
Футболист Кузнецов: ЦСКА является топ-клубом и должен бороться за «золото»
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от выступления «армейцев» в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. По его мнению, перед московским клубом всегда должна стоять только задача победы в чемпионате, а любой другой результат будет неудовлетворительным.
Тем не менее, Кузнецов выразил сомнение, что новому главному тренеру Дмитрию Игдисамову удастся выполнить эту задачу в свой первый полноценный сезон у руля команды. Экс-игрок ЦСКА считает, что на адаптацию к новым требованиям потребуется значительное время.
«ЦСКА – это топ-клуб, который должен бороться только за «золото». На адаптацию к новым требованиям уйдет много времени», — цитирует собеседника Metaratings.ru.Кроме того, Кузнецов оценил шансы «армейцев» на попадание в топ-3 РПЛ как невысокие. Он отметил, что «Зенит» и «Краснодар» остаются очень сильными конкурентами, а другие соперники также не стоят на месте.
По итогам завершившегося сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место, набрав 51 очко. Чемпионом стал «Зенит» (68 очков), вторым финишировал «Краснодар» (66), а тройку призеров замкнул «Локомотив» (53).