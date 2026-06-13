Стали известны планы ЦСКА на летнее трансферное окно

13 июня 2026, 19:19

Скаут Рязанцев: ЦСКА рассматривает варианты на летнее трансферное окно

Фото: istockphoto/matimix

Скаут московского ЦСКА Александр Рязанцев прокомментировал возможное усиление состава игроками, которые выступят на чемпионате мира 2026 года. Он также рассказал о стратегии армейцев на летнее трансферное окно.





В интервью Metaratings.ru Рязанцев подчеркнул, что клуб не связывает потенциальный переход футболиста с его участием в предстоящем мировом первенстве. По его словам, скаутский отдел ЦСКА и без того располагает достаточным объемом информации о целевых игроках.





«Мы рассматриваем разные варианты», — произнес собеседник.