Стали известны планы ЦСКА на летнее трансферное окно
Скаут Рязанцев: ЦСКА рассматривает варианты на летнее трансферное окно
Скаут московского ЦСКА Александр Рязанцев прокомментировал возможное усиление состава игроками, которые выступят на чемпионате мира 2026 года. Он также рассказал о стратегии армейцев на летнее трансферное окно.
В интервью Metaratings.ru Рязанцев подчеркнул, что клуб не связывает потенциальный переход футболиста с его участием в предстоящем мировом первенстве. По его словам, скаутский отдел ЦСКА и без того располагает достаточным объемом информации о целевых игроках.
«Мы рассматриваем разные варианты», — произнес собеседник.По итогам сезона-2025/26 ЦСКА занял пятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 51 очко. Чемпионат мира впервые пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах (США, Канада, Мексика) с участием 48 команд.