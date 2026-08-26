Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне РПЛ
Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался об игре московского «Динамо» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ), а также оценил перспективы клуба. Об этом пишет Metaratings.ru.
По его словам, «Динамо» в последнее время значительно вложило средства в трансферы. Он подчеркнул, что на старте сезона команда должна была продемонстрировать более высокие результаты, чем показала на самом деле.
«Бело-голубые» в играх с «Краснодаром» и «Родиной» показали свою готовность бороться за высокие места. От лидера чемпионата они уже отстают, но всего на четыре очка от третьей строчки. Последние два матча доказали, что «Динамо» способно приблизиться к группе лидеров. Биджиев выразил уверенность, что если команда сохранит текущий уровень игры, то достигнет этой цели.
«Динамо», набрав четыре очка за пять туров, расположилось на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Встреча с «Локомотивом», запланированная на 29 августа, пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Игра состоится в 20:00 по московскому времени.
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