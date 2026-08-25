Экс-защитник «Спартака» Митрески высказался о победе «красно-белых» в матче пятого тура РПЛ
Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески высказался о победе «красно-белых» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:0), а также оценил игру «сине-бело-голубых». Об этом пишет Metaratings.ru.
23 августа в Москве прошёл матч на стадионе «Лукойл Арена», в котором «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.
По его словам, тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо смог наладить игру команды, и теперь перед игроками стоит задача сохранить победный настрой. Победа над «Зенитом» показала, что команда готова бороться за высокие места, ведь она уже выиграла Кубок России и продолжает борьбу за чемпионство в РПЛ. Митрески отметил, что важно не потерять этот победный дух.
Благодаря этой победе «красно-белые» набрали 12 очков и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака, имеющая 9 баллов, занимает четвёртую строчку.
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