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Экс-защитник «Спартака» Митрески высказался о победе «красно-белых» в матче пятого тура РПЛ

Митрески: задача «Спартака» – не впасть в эйфорию после матча с «Зенитом»
Фото: iStock/NiseriN

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески высказался о победе «красно-белых» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:0), а также оценил игру «сине-бело-голубых». Об этом пишет Metaratings.ru.



23 августа в Москве прошёл матч на стадионе «Лукойл Арена», в котором «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

По его словам, тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо смог наладить игру команды, и теперь перед игроками стоит задача сохранить победный настрой. Победа над «Зенитом» показала, что команда готова бороться за высокие места, ведь она уже выиграла Кубок России и продолжает борьбу за чемпионство в РПЛ. Митрески отметил, что важно не потерять этот победный дух.

Благодаря этой победе «красно-белые» набрали 12 очков и вышли на второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака, имеющая 9 баллов, занимает четвёртую строчку.

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Екатерина Коршунова

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