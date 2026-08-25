Экс-защитник «Спартака» Митрески высказался о победе «красно-белых» в матче пятого тура РПЛ

25 августа 2026, 13:51

Митрески: задача «Спартака» – не впасть в эйфорию после матча с «Зенитом»

Фото: iStock/NiseriN

Бывший защитник «Спартака» Игор Митрески высказался о победе «красно-белых» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом» (2:0), а также оценил игру «сине-бело-голубых». Об этом пишет Metaratings.ru.