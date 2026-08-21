Бывший футболист Панченко: «Краснодар» является главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ
Бывший футболист Виктор Панченко заявил, что «Краснодар» является главным претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом пишет Metaratings.ru.
«Краснодар» — явный фаворит в борьбе за чемпионство в текущем сезоне, отметил он. По его словам, сейчас клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, демонстрируя впечатляющую игру и высокие статистические показатели.
Согласно мнению Панченко, «Краснодар» выглядит значительно сильнее «Зенита». Он также не верит в перспективы петербуржцев в этом сезоне.
После четырёх туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» заработал 12 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит», набравший девять баллов, занимает вторую строчку.
В пятом туре «быки» 23 августа встретятся с махачкалинским «Динамо» на выезде. Игра начнётся в 17:30 по московскому времени. В тот же день «Спартак» примет «Зенит» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.
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