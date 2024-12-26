БК «Химки» уверенно вышел в четвертьфинал Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Баскетбольный клуб «Химки» пробился в четвертьфинал Кубка России, обыграв в двухматчевой серии БК «Тамбов». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В первом матче химчане в гостях были сильнее баскетболистов из Тамбова с перевесом в 22 очка. Для выхода в следующую стадию подопечным Андрея Мальцева нужно было не проиграть домашний матч с разницей в 22 очка. В итоге хозяева взяли верх со счётом 72:52 и вышли в следующий этап турнира.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
«Мы настроились и провели хорошую игру, порадовали своих болельщиков. Всех с победой и с наступающим Новым годом», – сказал главный тренер подмосковной команды Мальцев.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Теперь в четвертьфинале подмосковные баскетболисты встретятся с командой Единой Лиги ВТБ – «Пармой». Первая игра пройдёт 8 января в Баскетбольном центре. в Химках.
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