Подмосковный горнолыжник Хорошилов взял золото на IV этапе Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Многократный чемпиона России Александр Хорошилов, представляющий Московскую область, завоевал золотую медаль на четвёртом этапе Кубка России по горнолыжному спорту, эта победа стала первой для спортсмена в текущем году, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Александр Хорошилов стал победителем в дисциплине «слалом» по итогам двух спусков. При этом по итогу первого спуска он занял лишь четвёртое место, но результат второго заезда обеспечил ему победу. А серебряную и бронзовую медали в слаломе завоевали горнолыжники из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Кубок России по горнолыжному спорту проходил на трассах Центра активного отдыха «Евразия» в городе Куса Челябинской области с 21 по 24 декабря.
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