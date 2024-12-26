Старт Кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье собрал более 300 участников

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Более 300 любителей плавания на короткие дистанции приняли участие в предновогоднем старте Кубка чемпионов Swimcup — серии Sprint, соревнования проводились в бассейне «Сатурн» в Раменском, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.