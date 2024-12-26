Старт Кубка чемпионов Swimcup в Подмосковье собрал более 300 участников

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Более 300 любителей плавания на короткие дистанции приняли участие в предновогоднем старте Кубка чемпионов Swimcup — серии Sprint, соревнования проводились в бассейне «Сатурн» в Раменском, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В рамках турнира были проведены индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, баттерфляем, брассом и на спине. В старте приняли участие 217 детей в возрасте до 14 лет и 98 пловцов в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Следующие соревнования Кубка чемпионов Swimcup будут проходить в Раменском 26 января, 23 февраля и 30 марта. Уточнить информацию о турнирах, а также записаться на участие можно на сайте Swimcup.
Ранее сообщалось, что каширских школьников наградили за выступление на фестивале ГТО по плаванию.
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