Бобслеисты из Подмосковья стали призёрами первенства России в Сочи

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковные бобслеисты завоевали две серебряные медали на первенстве России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях юниорок в составе двухместного экипажа вторую ступень пьедестала заняли подмосковные спортсменки Анастасия Дудкина и разгоняющая Анастасия Курышева. Среди юниоров подмосковный дуэт Степана Дубинко и разгоняющего Данила Курилина также финишировал вторым», – рассказали в ведомстве.Первенство России по бобслею среди юниоров и юниорок до 27 лет проходило с 26 по 31 октября в Сочи. Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Подмосковные борцы завоевали золото и бронзу чемпионата мира в Албании
Спортсменка из Московской области выиграла Всероссийские соревнования по шорт-треку
16 спортсменок из Московской области примут участие в чемпионате России по боксу
Лора Луганская